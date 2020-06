APR presenta nuovi dati al Simposio annuale della SSIEM sui possibili benefici di PKU GOLIKE® nella gestione della PKU

ROTTERDAM, Paesi Bassi, 4 settembre 2019 /PRNewswire/ -- APR Applied Pharma Research s.a. ("APR"), l'azienda farmaceutica svizzera operante in aree terapeutiche specializzate e malattie rare, presenta oggi alla conferenza annuale della SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors in Metabolism) gli ultimi dati scientifici che confermano i benefici di PKU GOLIKE® nella gestione della PKU.

Durante il simposio satellite "Physiological Absorption of amino acids: nitrogen balance and patient outcomes", opinion leader internazionali presenteranno e discuteranno l'importanza dell'assorbimento fisiologico degli amminoacidi (AA) e della loro capacità di imitare il profilo di assorbimento delle proteine naturali intatte nella gestione dietetica dei pazienti affetti da PKU.

L'attenzione sarà focalizzata sulla verifica di come una miscela di AA a rilascio prolungato possa consentire un utilizzo più efficiente di AA in un modello preclinico e, per la prima volta, sulla presentazione di un'esperienza di trattamento di pazienti con PKU GOLIKE®.

In particolare, i nuovi dati preclinici sostengono l'ipotesi che gli AA caratterizzati da un rilascio prolungato abbiano conseguenze positive tangibili. Infatti, nei ratti a cui è stato somministrato PKU GOLIKE® è stata osservata una forza muscolare significativamente più elevata rispetto ai ratti a cui sono stati dati gli stessi AA in forma libera, come dimostrato dai risultati del grip test. Questo dato potrebbe essere il risultato di un equilibrio più favorevole tra anabolismo e catabolismo muscolare, come dimostrato dalla misurazione di appropriati biomarcatori nei ratti che hanno ricevuto gli AA supportati dalla tecnologia Physiomimic™ rispetto a quelli che hanno ricevuto gli AA liberi.

Inoltre, nei ratti dello studio sono stati osservati gli effetti del bilanciamento metabolico degli AA a rilascio prolungato, che ne hanno determinato una migliore tolleranza ai carichi di glucosio se alimentati con gli AA modificati rispetto agli AA liberi.

Durante l'incontro, per la prima volta, saranno presentati e discussi i risultati preliminari dell'uso di PKU GOLIKE® nei pazienti.

Lo staff dell'azienda è presente nell'area espositiva per rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni sul prodotto e sulla tecnologia brevettata Physiomimic™ alla sua base, che i visitatori potranno letteralmente sperimentare grazie ad un virtual reality video. Inoltre, oggi, dalle 12.30 alle 14.30 nel corso della presentazione dei poster, gli speaker saranno a disposizione per fornire maggiori dettagli sulle evidenze dello studio di cinetica umana.

"Siamo molto lieti di essere qui per condividere con la comunità scientifica i risultati significativi di questi studi, che confermano la portata della nostra innovazione per coloro che sono coinvolti nella gestione della PKU, siano essi pazienti, caregiver o operatori sanitari", ha dichiarato Giorgio Reiner. Corporate Director R&D. "Dopo il riscontro positivo da parte di Italia e Germania, dove PKU GOLIKE® è promosso e distribuito direttamente dalle nostre filiali locali, attendiamo con entusiasmo i prossimi lanci in Portogallo, Spagna e Regno Unito.I nostri partner commerciali si sono uniti a noi durante questo importante evento per farsi un'idea di ciò che PKU GOLIKE® potrebbe significare per i pazienti affetti da PKU", ha dichiarato Paolo Galfetti, CEO di APR.

Informazioni sulla Fenilchetonuria o PKU

La fenilchetonuria o PKU è un disturbo metabolico genetico raro a trasmissione recessiva che interessa circa 50.000 persone in tutto il mondo. La PKU è caratterizzata dalla carenza o dal malfunzionamento di un enzima epatico necessario per l'elaborazione della fenilalanina ("Phe"). La PKU può essere trattata passando a un rigoroso regime dietetico a basso contenuto di proteine (e quindi di Phe), che deve essere seguito per tutta la vita. Questo regime dietetico prevede l'assunzione quotidiana di alimenti modificati a basso contenuto proteico e alimenti a fini medici speciali per evitare lo sviluppo di disabilità irreversibili a livello fisico e mentale.

Informazioni su PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE è un innovativo alimento a fini medici speciali (AFMS) costituito da una miscela amminoacidica priva di Phe. Si tratta del primo caso di applicazione di una tecnologia farmaceutica a un AFMS. L'innovativo PKU GOLIKE, progettato con la Physiomimic Technology™, permette un rilascio prolungato di amminoacidi ed è in grado di mascherare in maniera significativa il sapore e l'odore nonché di minimizzare il retrogusto tipici di questi nutrienti. Questo rilascio prolungato permette un assorbimento fisiologico degli amminoacidi simile a quello delle proteine alimentari, che ne può favorire un più efficace utilizzo e comportare benefici dal punto di vista della salute. Il miglioramento delle proprietà organolettiche degli amminoacidi liberi mira a favorire l'aderenza alla gestione nutrizionale dell'alimentazione per una migliore qualità della vita.

La linea di prodotti è costituita da: PKU GOLIKE PLUS 3-16 e PKU GOLIKE PLUS 16+ con amminoacidi, vitamine e minerali e PKU GOLIKE PURE 3+ con soli amminoacidi.

Informazioni su APR Applied Pharma Research s.a.

APR è una società farmaceutica indipendente svizzera specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione globale di prodotti "research-driven" innovativi concepiti per rispondere a bisogni non ancora soddisfatti in aree terapeutiche specializzate e malattie rare. Migliorare la vita di pazienti affetti da malattie rare e fornire maggiori strumenti alle famiglie attraverso approcci innovativi alla gestione delle malattie sono gli obiettivi che APR persegue, applicando il suo consolidato know-how nello sviluppo farmaceutico, combinato all'applicazione di avanzate tecnologie di drug delivery brevettati. Un portafoglio diversificato e bilanciato di prodotti commercializzati in tutti i principali mercati è associato ad una solida pipeline di prodotti innovativi a diversi stadi di sviluppo per il trattamento dei disturbi metabolici a trasmissione recessiva e delle malattie dermatologiche e oculari rare. APR promuove e commercializza i propri prodotti direttamente tramite proprie filiali in alcuni paesi europei importanti dal punto di vista strategico e tramite accordi di distribuzione con una rete sempre più vasta di partner commerciali nel resto del mondo.

