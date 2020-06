Piramal Pharma Solutions annuncia la collaborazione con BerGenBio per lo sviluppo del trattamento per la leucemia con procedura accelerata FDA

NEWCASTLE, Inghilterra, 4 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- il ramo Pharma Solutions di Piramal Enterprises Limited, azienda leader nello sviluppo e produzione su commessa (CDMO), ha annunciato oggi che l'azienda sarà in partnership con BerGenBio ASA (OSE: BGBIO) per lo sviluppo del bemcentinib per la cura dei pazienti anziani con leucemia mieloide acuta (AML) recidiva. Bemcentinib è stato recentemente designato come farmaco a procedura accelerata dalla U.S. Food and Drug Administration (FDA), poiché non esistono al momento farmaci specificamente approvati per i malati di AML recidiva, andando a coprire dunque un'importante esigenza sanitaria insoddisfatta.

Peter DeYoung, AD di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: "la decisione di BerGenBio di unirsi a noi è una convalida del nostro modello di business integrato. L'ampiezza e la portata delle nostre attività e delle nostre conoscenze come CDMO leader ci consentono di personalizzare i servizi secondo le proprie esigenze e offrire soluzioni che portino benefici ai pazienti."

Richard Godfrey, AD di BerGenBio, ha affermato che "l'outsourcing dei servizi di sviluppo e produzione sono per noi un'esigenza, e siamo stati rigorosi nel condurre una due diligence sui potenziali partner. Le capacità di Piramal Pharma Solutions – in particolare la piattaforma Xcelerate Integrated Solutions – rappresentano una soluzione ideale per BerGenBio."

™ che offre velocità, flessibilità e versatilità al processo di sviluppo del farmaco. La piattaforma Xcelerate, che risponde al crescente bisogno del settore di relazioni con partner preferiti, è stata applicata con successo ad oltre ottanta programmi. Per accelerare le tempistiche per lo svluppo in fast track, PPS svilupperà il farmaco sfruttando la sua piattaforma Xcelerate Integrated Solutionsche offre velocità, flessibilità e versatilità al processo di sviluppo del farmaco. La piattaforma Xcelerate, che risponde al crescente bisogno del settore di relazioni con partner preferiti, è stata applicata con successo ad oltre ottanta programmi.

™ trae vantaggio dall'estesa rete PPS di capacità di scoperta e sviluppo dei farmaci basate nei propri siti in Nord America, Europa e India. I clienti beneficiano di servizi semplificati e totalmente integrati, tutti gestiti da un unico punto di contatto che velocizza lo scambio di informazioni e accelera le tempistiche. Xcelerate Integrated Solutionstrae vantaggio dall'estesa rete PPS di capacità di scoperta e sviluppo dei farmaci basate nei propri siti in Nord America, Europa e India. I clienti beneficiano di servizi semplificati e totalmente integrati, tutti gestiti da un unico punto di contatto che velocizza lo scambio di informazioni e accelera le tempistiche.

Il programma di sviluppo del bemcentinib racchiude un programma totalmente integrato di risorse PPS che comprende prodotti intermedi forniti dall'India, sviluppo di processo pilota e validazione API in Nord America e formulazione in Europa. Come parte dell'accordo di partnership, PPS dovrebbe anche fornire la produzione commerciale del prodotto farmaco finale.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions è un'azienda di sviluppo e produzione su commessa (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end lungo tutto il ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di impianti in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una estesa gamma di servizi come le soluzioni di scoperta del farmaco, servizi di processo e sviluppo farmaceutico, forniture per i test clinici, forniture commerciali di API e prodotti in forme finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di HPAPI e coniugati farmaco-anticorpo. La nostra capacità come provider di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci permettono di servire imprese generiche e innovative nel mondo.

www.piramalpharmasolutions.com

https://www.piramalpharmasolutions.com/news-and-media/press-release Per maggiori dettagli, visita:

Informazioni su BerGenBio ASA

BerGenBio è un'azienda biofarmaceutica di fase clinica focalizzata sullo sviluppo di farmaci di trasformazione che mirano ad AXL come potenziale cardine della terapia per malattie aggressive, come i tumori immuno-evasivi e resistenti alle terapie. Il candidato principale di proprietà dell'azienda, bemcentinib, è un inibitore AXL selettivo potenzialmente primo della classe in un vasto programma di sviluppo clinico oncologico di fase II incentrato sulla terapia con agente singolo e in combinazione nel cancro al polmone e nella leucemia. Un anticorpo AXL (BGB149) con blocco funzionale first-in-class ed un AXL-ADC (ADCT-601) stanno ora intraprendendo i test clinici di fase I. Parallelamente, BerGenBio sta sviluppando un test diagnostico abbinato per identificare quei gruppi di pazienti con più probabilità di benefici da bemcentinib: ciò dovrebbe facilitare delle prove di registrazione più efficienti a supporto di una strategia di commercializzazione su basi mediche di precisione. BerGenBio ha sede a Bergen, in Norvegia, con una filiale ad Oxford, nel Regno Unito. L'azienda è quotata alla Borsa di Oslo (ticker: BGBIO).

Dimple.Kapur@piramal.com Amrita Verma T: +91-223046-6368 E: Amrita.Verma@piramal.com Per i media: Dimple Kapur | T: +91-223046-6403 E:Amrita Verma T: +91-223046-6368 E: