61° Congresso ASH 2019: Menarini Ricerche presenta un aggiornamento dello studio clinico di SEL24/MEN1703

ROMA, 9 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche procede con lo sviluppo clinico di SEL24/MEN1703, e presenta il disegno dello studio clinico in corso DIAMOND-01 (NCT03008187) al 61° Congresso ASH, con un poster intitolato: "First in Human Study of SEL24/MEN1703, First in Class, Orally Available Dual PIM/FLT3 Kinase Inhibitor, in Patients with Acute Myeloid Leukemia". Il poster, che sarà presentato oggi durante la sessione "Acute Myeloid Leukemia: Novel Therapy, excluding Transplantation", descrive le variazioni introdotte al disegno dello studio clinico attualmente in corso, per ottenere dati ancora più accurati per la selezione della dose per la successiva fase 2.

Lo studio CLI24-001 (DIAMOND-01) è in corso per valutare SEL24/MEN1703, un doppio inibitore orale delle chinasi PIM/FLT3 ottenuto in licenza da Ryvu Therapeutics. L'obiettivo principale dello studio, attualmente condotto in pazienti con LMA di prima diagnosi, recidivante o refrattaria (escludendo la leucemia promielocitica acuta), non adatti alla chemioterapia intensiva, è l'identificazione della dose raccomandata per la successiva fase 2.

Inoltre, un secondo abstract, pubblicato online su un numero speciale della rivista ufficiale di ASH -Blood (2019) 134 (Supplement 1): 5087- riporta l'identificazione di un biomarcatore farmacodinamico per SEL24/MEN1703 e la sua implementazione nello studio DIAMOND-01.

Menarini Ricerche crede fortemente nell'innovazione e continua a investire risorse nella ricerca e nello sviluppo di nuove opzioni terapeutiche per i pazienti oncologici, concentrandosi su terapie mirate e approcci di medicina di precisione. Il contributo di Menarini Ricerche all'ASH con questi dati conferma il nostro impegno volto a soddisfare le esigenze dei pazienti con tumori difficili da trattare e prognosi sfavorevole.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Menarini è un' azienda farmaceutica italiana che fattura 3,667 miliardi di Euro e conta più di 17.000 dipendenti. Il Gruppo Menarini ha sempre perseguito due obiettivi strategici: Ricerca e Internazionalizzazione ed è fortemente impegnata nella ricerca e sviluppo in oncologia. Come parte di questo impegno, Menarini sta sviluppando 5 nuovi farmaci per il trattamento di tumori ematologici e/o tumori solidi. Due di questi sono biologici, in particolare l'anticorpo MEN1112/OBT357 specifico per il CD157 e l'anticorpo coniugato con una potente tossina MEN1309/OBT076, il cui target è CD205. Inoltre, Menarini ha aggiunto alla propria pipeline oncologica 3 piccole molecole: il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato SEL24/MEN1703, l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611 e un inibitore dell'istone deacetilasi di classe I, II e IV, Pracinostat. Tutte le molecole sono attualmente in sviluppo clinico per il trattamento di una varietà di tumori ematologici e solidi. L'impegno del Gruppo Menarini nell'oncologia di precisione è supportato anche dalle tecnologie e dai prodotti di Menarini Silicon Biosystems per lo studio delle cellule rare, con una precisione sulla singola cellula. Menarini è presente con i suoi prodotti in molte importanti aree terapeutiche tra cui cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia.

Con 16 siti di produzione e 7 centri di Ricerca e Sviluppo, il Gruppo Menarini ha una forte presenza in Europa, Asia, Africa e Sud America. I farmaci di Menarini sono disponibili in 136 paesi.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.menarini.com