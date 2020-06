LIONE, Francia, 13 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Mérieux Equity Partners ha il piacere di annunciare che il fondo Mérieux partecipazioni 3 (MP3) è entrato nel capitale di Addmedica – un laboratorio farmaceutico francese specializzato nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti medicali ad alto valore aggiunto. Il movimento di capitale punta ad accelerare la crescita dell'azienda in Francia e all'estero, espandendo il portafoglio del prodotto e rafforzando la presenza commerciale della società nelle aree geografiche fondamentali

Mérieux Equity Partners oggi ha annunciato di essere diventata – in collaborazione con i fondatori François Anger e Bernard Dauvergne - un'azionista di riferimento all'interno del laboratorio farmaceutico Addmedica. Fondata nel 2005 con sede a Parigi, Addmedica si è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti medicali ad alto valore aggiunto (prodotti medicinali e apparecchiature mediche) per malattie rare e debilitative, incluso un trattamento benchmark (SiklosÒ) per l'anemia falciforme.

L'anemia falciforme (AF) è una malattia ereditaria del sangue che colpisce i globuli rossi con conseguente anemia. Queste cellule falciate tendono ad accalcarsi, creando coaguli e bloccando in questo modo il flusso sanguigno all'interno dei vasi. Questo può innescare degli episodi di dolore acuto e danneggiare gli organi. SiklosÒ viene utilizzato per prevenire le crisi vaso-occlusive dolorose e ricorrenti, incluse la sindrome toracica acuta per malati cronici di AF. SiklosÒ è registrata in Europa e dal 2018 negli Stati Uniti per pazienti di età superiore a 2 anni (approvata da FDA).

Mérieux Equity Partners e la direzione condividono l'ambizione di accelerare l'espansione geografica dell'azienda nonché quella del proprio portafoglio di prodotti speciali per il trattamento delle malattie rare e delle patologie maggiori che rappresentano problemi di salute pubblica in Francia e all'estero.

Bernard Dauvergne ha detto «Il team alla Mérieux Equity Partners è capace di sostenerci vigorosamente nel momento in cui la società accelera la propria crescita e necessita di strutturazione." "Fornisce una rete e un livello di competenza che ci aiuta a pianificare il nostro futuro, anche negli Stati Uniti dove stiamo al momento lanciando il nostro prodotto fiore all'occhiello" aggiunge François Anger.

«Il nostro team ha dimostrato la propria abilità per strutturare una nuova operazione nello sviluppo di capitale in una società industriale francese focalizzata sulle indicazioni terapeutiche che risponde ai problemi medici", ha osservato Jean-François Billet, il Senior Partner e membro del comitato esecutivo della Mérieux Equity Partners. "Adesso miriamo a sostenere Addmedica all'estero, incluso il Nord America e ad espandere il portafoglio dei prodotti speciali in linea con il modello commerciale che ha fatto il successo della società", aggiunge Quentin De Labarre, gestore degli investimenti.

Il team di Mérieux Equity Partners: Jean-François Billet, François Valencony, Quentin de Labarre. Con il sostegno di Edouard Eliard (Duteil et Associés Law Firm) e Arnaud Vergnolle (Advance Capital).

www.addmedica.com Su Addmedica -

Fondata nel 2005, Addmedica è una società specializzata nel settore farmaceutico con sede a Parigi focalizzata sullo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti medicali per le malattie rare e i mercati di nicchia. Sviluppando, registrando e/o commercializzando prodotti medicali dedicati (prodotti medicinali e apparecchiature mediche) nelle malattie rare e debilitative, la missione di Addmedica è quella di fornire personale medico, pazienti e organizzazioni dell'assistenza programmata con soluzioni di alta utilità medica.

www.merieux-partners.com Su Mérieux Equity Partners -

Mérieux Equity Partners è una società di gestione registrata con l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) da giugno 2018 dedicata alla growth equity e agli investimenti in capitale di rischio. Mérieux Equity Partners opera attualmente con un team internazionale di 20 dipendenti e partner regionali- con sede in Europa e in Nord America. Mérieux Equity Partners sostiene attivamente gli imprenditori e le società industriali i cui prodotti e servizi sperimentano soluzioni innovative e differenziate nei settori dell'assistenza sanitaria e della nutrizione fornendo l'accesso privilegiato alla propria competenza e alla rete industriale, scientifica e commerciale dell'Institut Mérieux, in conformità alle norme attuali.

https://mma.prnewswire.com/media/808405/Merieux_Equity_Partners_Logo.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1043070/Addmedica_Logo.jpg Logo:Logo: