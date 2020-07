Alma, una società di Sisram Medical, lancia la piattaforma DermaClear 3 in 1 per trattare la pelle con l'idrodermobrasione

NORIMBERGA, Germania, 9 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Alma, uno dei cinque leader mondiali nel settore delle soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha annunciato oggi il lancio di DermaClear, una potente soluzione di trattamento 3 in 1 per la pulizia profonda, il nutrimento e l'idratazione della pelle del viso.

DermaClear è una potente piattaforma di idrodermoabrasione che permette di esfoliare, pulire, rigenerare e idratare la pelle, progettata per soddisfare la crescente domanda di trattamenti di alta qualità, accurati e senza rischi. La ricerca ha dimostrato che gli inquinanti, le tossine e le sostanze chimiche presenti nell'ambiente urbano possono danneggiare la pelle e che l'uso estensivo di prodotti per il make-up nell'era dei selfie ostruisce i pori e favorisce l'invecchiamento cutaneo. DermaClear ha la soluzione a questo problema.

DermaClear è sia un trattamento indipendente per l'esfoliazione e il ringiovanimento della pelle, sia una soluzione di pre-trattamento indispensabile per un'ampia serie di procedure. La piattaforma prevede 3 fasi:

La piattaforma, comoda e facile da usare, vanta un'esclusiva punta rotante a 360° e una potente azione di aspirazione che consentono un accurato processo di pulizia ed estrazione delle impurità e allo stesso tempo garantiscono una penetrazione altamente efficace delle soluzioni nella pelle. Realizzata in flessibile materiale siliconico, la morbida punta esegue un movimento circolare completo per una copertura ottimale e omogenea che garantisce un processo di pulizia a fondo.

"Il lancio di DermaClear risponde alla crescente domanda di una cura della pelle accurata, sia come trattamento indipendente sia come pre-trattamento per ottimizzare le procedure di estetica medica", ha dichiarato Lior Dayan, CEO di Alma.

Informazioni su Alma

Alma è un innovatore globale di soluzioni laser, luce pulsata, radiofrequenza, plasma e ultrasuoni per i mercati della chirurgia e dell'estetica. Grazie a noi i medici possono offrire procedure sicure ed efficaci, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati. è un innovatore globale di soluzioni laser, luce pulsata, radiofrequenza, plasma e ultrasuoni per i mercati della chirurgia e dell'estetica. Grazie a noi i medici possono offrire procedure sicure ed efficaci, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e clinicamente testati.

https://www.almalasers.com

https://youtu.be/2mz_GrpZYSQ Video: