LimaCorporate inaugura il nuovo Research & Innovation Centre per la stampa 3D e l'Advanced Laboratory for Testing and Analysis (ATLAs)

UDINE, Italy, 16 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate è lieta di annunciare l'inaugurazione di nuovi spazi interamente dedicati alla stampa 3D e ai test meccanico-chimici avanzati: il Research & Innovation Centre (R&I Centre) e l'Advanced Laboratory for Testing and Analysis (ATLAs). Le aree sono situate all'interno del quartier generale LimaCorporate a San Daniele del Friuli, Italia, e ricoprono una superficie di quasi 1000 metri quadri.

L' R&I Centre è un centro di eccellenza che farà leva sulla decennale esperienza di LimaCorporate nella stampa 3D per accelerare lo sviluppo di nuove e innovative soluzioni ortopediche. I dati, digitalmente raccolti all'avvio di ogni ciclo produttivo rappresentano una preziosa risorsa per il nostro team di ricerca. Il centro è guidato infatti da un gruppo di oltre 50 ingegneri ed è l'incubatore del futuro dell'ortopedia, dove i materiali grezzi incontrano il mondo digitale e vengono trasformati in impianti finiti, dove nuove tecnologie vengono applicate a idee innovative e dove la storia viene scritta tramite la sfida quotidiana allo status quo.

a una WebApp orientata all'Industria 4.0, che coordina il laboratorio tramite flussi digitali di processi e dati. ATLAs è il cuore della verifica sperimentale, della simulazione di nuovi materiali, processi produttivi e soluzioni ortopediche all'avanguardia. I nuovi laboratori sono la mappa, l'atlas, delle competenze chimiche e meccaniche all'interno di LimaCorporate rappresentandone lo spirito pioniere e innovativo grazie anche allo sviluppo di nuovi test per provare la qualità degli impianti Lima prima dell'immissione sul mercato. ATLAs viene inoltre gestito tramiteuna WebApp orientata all'Industria 4.0, che coordina il laboratorio tramite flussi digitali di processi e dati.

Sia l'R&I Centre che ATLAs mirano a rafforzare la collaborazione tra i dipartimenti interni e i chirurghi, dando supporto a tutti i processi di sviluppo prodotto. Rappresentano, inoltre, una nuova fonte di opportunità per il mondo ortopedico, industriale e accademico, con l'obiettivo di diventare un punto di eccellenza per scienziati, chirurghi e potenziali partners.

