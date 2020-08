Lumenis lancia la nuova piattaforma per la rimozione dei peli al laser LightSheer QUATTRO in occasione della 22a edizione dell'IMCAS (International Master Course on aging Science)

Lumenis Ltd. , la più grande azienda al mondo di dispositivi medici basati sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche e oftalmiche, annuncia il lancio della sua piattaforma più recente, la LightSheer QUATTRO. In seguito al successo del lancio degli Stati Uniti nel 2019, la piattaforma sarà presentata alla 22 a edizione della conferenza IMCAS (International Master Course on Aging Science) che si terrà a Parigi, in Francia, dal 30 gennaio al 1 ° febbraio 2020. Lo stand Lumenis è N242. YOKNEAM, Israele, 27 gennaio 2020 /PRNewswire/ --, la più grande azienda al mondo di dispositivi medici basati sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche e oftalmiche, annuncia il lancio della sua piattaforma più recente, la LightSheer QUATTRO. In seguito al successo del lancio degli Stati Uniti nel 2019, la piattaforma sarà presentata alla 22edizione della conferenza IMCAS (International Master Course on Aging Science) che si terrà a Parigi, in Francia, dal 30 gennaio al 1febbraio 2020. Lo stand Lumenis è N242.

LightSheer Quattro è la più recente aggiunta alla famiglia LightSheer di Lumenis di alta qualità che la posiziona prima nel mercato, come soluzione di punta nel settore della rimozione dei peli con laser a diodi. Il sistema offre trattamenti di rimozione dei peli al laser clinicamente provati per tutti i tipi di pelle con lunghezze d'onda di 805 nm o 1060 nm senza tempi di inattività, oltre al trattamento delle lesioni pigmentate e vascolari. L'ultima arrivata nella famiglia LightSheer consente ai professionisti di fornire eccellenti risultati clinici combinando la tecnologia a vuoto ad alta velocità con la tecnologia integrata di raffreddamento a contatto ChillTip™, fornendo ai pazienti trattamenti confortevoli, efficaci, rapidi e sicuri. Il sistema LightSheer Quattro, compatto e portatile, è aggiornabile e rappresenta un'eccellente aggiunta a uno studio medico o MedSpa, di lunga esperienza o appena avviato nel settore.

"Il sistema LightSheer Quattro consente di personalizzare i trattamenti con sicurezza, trattare tutti i tipi di pelle e ottenere risultati ottimali per ogni paziente", afferma il Dott. Marco Lucrezio di Ugento (LE) – Italia. "Possiamo garantire ai nostri pazienti trattamenti brevi e confortevoli con risultati duraturi", ha aggiunto il Dott. Lucrezio.

"Lumenis è entusiasta di presentare l'ultima aggiunta alla linea di prodotti LightSheer, una soluzione per tutti coloro che cercano un sistema di epilazione laser collaudato e veramente versatile", ha dichiarato Tzipi Ozer-Armon, CEO di Lumenis. "La tecnologia e il marchio LightSheer sono punti di riferimento nel settore da oltre 20 anni, supportati da vantaggi clinici consolidati e comprovati".

sito web https://lumenis.co.uk/solutions/aesthetic/news-events/events/imcas-world-congress-2020/ . Per maggiori informazioni sulla famiglia di prodotti Lumenis, visitare lo stand Lumenis (N242). Lumenis presenterà il LightSheer Quattro™ in occasione della conferenza IMCAS di gennaio. All'evento Lumenis presenterà anche altri sistemi leader tra cui: Legend Pro+ (trattamento con elettrodi ultrasottili assistiti da RF combinati con corrente diretta, TriPollar® RF, DMA™ per la stimolazione muscolare e TriFractional™) , SPLENDOR x (Alexandrite e Nd:Yag con tecnologia BLENDX) e NuEra tight (tecnologia RF a temperatura controllata per il rassodamento della pelle e il trattamento della cellulite e della lassità cutanea). Per un programma dettagliato delle attività della Conferenza, visitare ilweb. Per maggiori informazioni sulla famiglia di prodotti Lumenis, visitare lo stand Lumenis (N242).

Informazioni su Lumenis

www.lumenis.com Lumenis è leader globale nel campo delle soluzioni cliniche minimamente invasive per i mercati chirurgico, oftalmologico ed estetico ed è un'azienda di fama mondiale esperta nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative basate sull'energia, tra cui laser, luce pulsata intensa (IPL) e radiofrequenza (RF). Da 50 anni i prodotti innovativi di Lumenis ridefiniscono i trattamenti medici stabilendo numerosi Gold Standard tecnologici e clinici. Lumenis ha creato con successo soluzioni per condizioni precedentemente non trattabili, oltre a progettare tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato i metodi di trattamento esistenti. Lumenis è una società di portafoglio di XIO Group, società globale di investimenti alternativi. Per maggiori informazioni, visitare il sito:

