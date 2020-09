Il Therakos Institute di Mallinckrodt collabora con SDA Bocconi per offrire un programma formativo mirato alla Leadership nel settore sanitario

-- La collaborazione amplia la piattaforma per la formazione professionale del Therakos Institute per amministratori di ospedali e per i decisori --

programma personalizzato e articolato in due parti, ideato e offerto da SDA Bocconi e sponsorizzato da MNK, metterà a disposizione di amministratori di ospedali e decisori un'esperienza formativa unica focalizzata di gestione ospedaliera, leadership, innovazione e tecnologie. STAINES-UPON-THAMES, Regno Unito, 24 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), una società biofarmaceutica globale, ha annunciato oggi una nuova collaborazione tra la propria piattaforma del Therakos Institute e la School of Management della SDA Bocconi, una delle scuole di business più qualificate al mondo.Ilpersonalizzato e articolato in due parti, ideato e offerto da SDA Bocconi e sponsorizzato da MNK, metterà a disposizione di amministratori di ospedali e decisori un'esperienza formativa unica focalizzata di gestione ospedaliera, leadership, innovazione e tecnologie.

"Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con SDA Bocconi per offrire una formazione di altissimo livello ai leader del settore sanitario nel momento in cui si trovano a dover affrontare cambiamenti e sfide in questo settore," ha dichiarato Christopher Hirt, Vice Presidente Internazionale per le Terapie Ospedaliere presso Mallinckrodt. "Questo programma amplia l'offerta del Therakos Institute consente ai professionisti della sanità di sperimentare un'opportunità unica per migliorare la loro leadership e le loro abilità manageriali."

www.therakos.eu/healthcare-professionals/the-therakos-institute/ Al momento il Therakos Institute offre una serie di corsi di formazione clinica e di addestramento nel campo della immunomodulazione per la fotoferesi extracorporea (ECP). Per maggiori informazioni visitare

www.therakos.co.eu . INFORMAZIONI SU THERAKOS Mallinckrodt è l'unico fornitore mondiale di sistemi completamente integrati e convalidati per la somministrazione di immunomodulazione per fotoferesi extracorporea. Le piattaforme terapeutiche Therakos, incluso il sistema di fotoferesi di ultima generazione THERAKOS™ CELLEX™, sono utilizzati dai centri medici accademici, ospedali, e centri per il trattamento in circa 40 Paesi e, a livello globale, hanno offerto oltre 1 milione di trattamenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web

https://therakos.eu/?show=important-safety-information . Per importanti informazioni sulla sicurezza relative al sistema di fotoferesi HERAKOS CELLEX, visitare

www.mallinckrodt.com . INFORMAZIONI SU MALLINCKRODTMallinckrodt è un'azienda globale composta da più filiali interamente controllate che sviluppano, producono, commercializzano e distribuiscono specialità farmaceutiche e terapie. Le aree di interesse del segmento di riferimento della dei marchi delle specialità della società comprendono malattie autoimmuni e rare in aree specifiche come neurologia, reumatologia, nefrologia, pneumologia e oftalmologia; immunoterapia e terapie respiratorie neonatali per terapia intensiva; analgesici e prodotti gastrointestinali. Il segmento dei farmaci generici comprende farmaci generici e ingredienti farmaceutici attivi. Per avere maggiori informazioni su Mallinckrodt, visitare il sito web

Mallinckrodt utilizza il suo sito web come canale di distribuzione delle informazioni importanti dell'azienda, come i comunicati stampa, presentazioni per gli investitori e altre informazioni finanziarie. Utilizza inoltre il sito web per velocizzare l'accesso pubblico anticipato alle informazioni importanti relative all'azienda invece di distribuire un comunicato stampa o depositare le stesse informazioni all'U.S. Securities and Exchange Commission (SEC - Commissione sui Titoli e sugli Scambi degli Stati Uniti). Pertanto, gli investitori possono consultare la pagina Relazioni con gli investitori del sito web per ricevere informazioni importanti. I visitatori del sito web possono inoltre eseguire la registrazione per ricevere e-mail automatiche e altre notifiche di avviso quando sono disponibili nuove informazioni nella pagina Relazioni con gli investitori del sito web.

INFORMAZIONI SU SDA BOCCONIFondata nel 1971, la SDA Bocconi è tra le prime top 10 Business School nel mondo per i programmi personalizzati, con elevato impatto, formazione ad hoc progetta e sviluppata insieme ad aziende, grandi aziende e istituzioni a partire dai loro bisogni e obiettivi specifici.

Manager e leader nel mondo si affidano e creano collaborazioni con SDA Bocconi per migliorare le loro competenze e abilità, per nutrire il loro pensiero creativo e per patrocinare l'innovazione, per creare una rete con una comunità globale e dinamica, e per offrire altre opportunità al loro futuro professionale e personale.

La SDA Bocconi è costruita sullo spirito imprenditoriale, sull'eccellenza accademia e sulla duratura tradizione dell'Università Bocconi, e sull'eccellenza del suo ampio portafoglio di programmi e di ricerca. Inoltre, la Scuola è in grado di soddisfare i bisogni del mercato, grazie a un mix unico rappresentato da un approccio orientato alla prassi e alla ricerca scientifica.

La SDA Bocconi è una delle poche Business School che si fregia del cosiddetto "triple crown", tre tra i più prestigiosi accreditamenti internazionali: AACSB, EQUIS e AMBA. Inoltre, è l'unica Business School italiana presente nelle maggiori classifiche internazionali, tra cui quelle di The Financial Times, Forbes, Bloomberg Businessweek e The Economist.

CONTATTI

james@henley.co.uk Contatti organi di stampa EMEA James TateThe Henley Group+1 44 1491 570 971

daniel.speciale@mnk.com Relazioni con gli InvestitoriDaniel J. Speciale, CPAVice Presidente, Relazioni con gli Investitori e IRO314-654-3638

Mallinckrodt, il simbolo del marchio "M" e il logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sono marchi dell'azienda Mallinckrodt. © 2020 Mallinckrodt. Febbraio 2020. EU-2000009