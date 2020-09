Il codice sanitario QR nella città cinese di Hangzhou contribuisce ad una sicura e ordinata ripresa del lavoro

HANGZHOU, Cina, 2 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Hangzhou ha lanciato un sistema di codice sanitario QR il 9 febbraio come "permesso di circolazione" regionale per assicurare un flusso ordinato della popolazione durante l'epidemia. Questa pratica smart sta conquistando popolarità in tutto il paese con oltre 200 città a implementare il codice sanitario QR.

Secondo il governo municipale di Hangzhou, il codice sanitario QR è l'ultimo sforzo digitale della città per combattere l'epidemia. Sulla base delle leggi e dei regolamenti relativi, i residenti devono dichiarare le loro condizioni online attraverso piattaforme di parti terze e app di servizi pubblici. A loro volta, si vedranno assegnare codici contrassegnati in verde, giallo o rosso in base alle informazioni che forniscono. Solo i residenti con un codice verde possono circolare liberamente per la città. Quelli con codice giallo o rosso devono restare in quarantena per un certo numero di giorni. Ai possessori di codici gialli e rossi viene richiesto di collegarsi ogni giorno durante la quarantena prima che i loro codici possano diventare verdi.

Un tale codice sanitario QR aiuta ad alleviare le preoccupazioni pubbliche sui viaggi ed agisce da garante affidabile per la salute dei residenti durante gli spostamenti.

"Fondamentalmente, il codice QR è uno dei metodi più importanti, dal controllo chiuso alla gestione precisa e smart, nella prevenzione e controllo dell'epidemia. E' anche uno strumento intellettuale molto importante per facilitare la ripresa del lavoro e della produzione," ha detto Yu Jianxing, professore e preside della Scuola di Pubblica Amministrazione dell'Università del Zhejiang.

Il codice sanitario QR una volta dichiarato può essere usato in produzione e nella vita quotidiana, consentendo una prevenzione e un controllo dell'epidemia scientifici, accurati ed efficienti, così come una ripresa sicura del lavoro e della produzione per le imprese.

Lisa è un'insegnante di inglese di nazionalità belga e quest'anno lavorerà nella provincia del Zhejiang, hub economico della Cina orientale. Lisa è arrivata a Pechino tre settimane fa, ma il suo viaggio verso il Zhejiang è stato ritardato a causa del nuovo focolaio di coronavirus. Lisa è arrivata nel Zhejiang il 24 febbraio, e al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Hangzhou est, ha fatto domanda di un codice sanitario QR verde sotto la guida del personale in loco. "Vado ad incontare un amico in albergo e poi andrò a scuola," ha inserito questo piano di viaggio nella piattaforma digitale. Lisa è molto contenta di richiedere il codice QR verde, che funge da prova in tempo reale delle sue condizioni di salute. Lei spera che l'epidemia finisca al più presto in modo che la scuola possa riprendere le lezioni a marzo.

Ad Hangzhou, le persone che tornano al lavoro sono soggette a gestione e controllo dell'epidemia classificati e targetizzati, che eliminano le procedure di approvazione delle aziende ed evitano gli inconvenienti dovuti alle misure indifferenziate "a taglia unica per tutti". Di conseguenza, la velocità di ripresa del lavoro delle imprese è notevolmente accelerata. I dati hanno mostrato che circa il 94,9 percento delle imprese cittadine sono in operatività normale, con l' 85,9 percento dei loro dipendenti tornati al lavoro alle ore 18:00 del 25 febbraio.

Il 10 febbraio, la celebre azienda cinese della seta Wensli Group è stata ufficialmente approvata per la ripresa del lavoro. E' una prassi standard per tutti i dipendenti che tornano al lavoro di mostrare il loro codice sanitario QR verde, misurare la febbre e aggiornare quotidianamente online le loro condizioni di salute. Circa il 90 percento degli impiegati delle aziende basate nel Zhejiang è ritornato al lavoro, con oltre 1000 dipendenti con codice sanitario QR verde.

Come misura gestionale di valutazione digitale della salute alimentata dai big data, il codice sanitario QR è un efficace permesso per gli spostamenti personali sicuri ed uno strumento scientifico per abilitare la prevenzione e il controllo dell'epidemia così come lo sviluppo economico. Lo scopo è quello di riprendere la produzione e la vita quotidiana quanto più possibile e in maniera ordinata assicurando allo stesso tempo un'effettiva prevenzione e controllo dell'epidemia, secondo un funzionario locale.