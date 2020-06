Emergenza Coronavirus: Il Love Shop Pepemio lancia una campagna di raccolta fondi in favore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma

" Il Love Shop Pepemio ha promosso una raccolta fondi in favore dell'Istituto Spallanzani di Roma"

In un momento di emergenza nazionale e internazionale come quello che stiamo vivendo, molte aziende si stanno adoperando per promuovere iniziative di raccolta fondi in sostegno dei presidi ospedalieri sparsi sul territorio che sono in prima linea per contrastare il Covid-19.

Roma 11 marzo 2020 - É on line sulla piattaforma GoFundM la campagna di raccolta fondi promossa da Pepemio, il Love Shop italiano dedicato al benessere sessuale, in favore dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

L’azienda, in un momento di emergenza sanitaria che non ha precedenti nella storia recente, ha deciso di unirsi agli appelli di solidarietà lanciati sulle varie piattaforme da molti personaggi influenti e brand.

“In questo momento storico è necessario che ognuno faccia la sua parte. Dobbiamo tutti rinunciare alle nostre abitudini, limitando i rischi di contagio per noi e per chi ci sta intorno, ma è vero che possiamo utilizzare il maggior tempo che abbiamo a disposizione per fare una piccola ma grande azione.” Afferma Andrea Mazzei, Founder dell’e-commerce Pepemio che aggiunge: “Come azienda abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa sfruttando i nostri canali, in modo da sensibilizzare gli utenti che ci seguono e chiedergli una piccola mano. Anche pochi euro possono fare la differenza.”

Come si legge nella campagna di raccolta fondi, lo scopo è quello di dare supporto ad una struttura, l’Istituto Spallanzani di Roma, che sin dai primi contagi in Italia è stata in prima linea per fronteggiare l’avanzata del virus e che nelle prossime ore, visto l’aumento dei contagi, potrebbe dover affrontare una crisi sanitaria ancor peggiore.

L'urgente necessità, come in altri ospedali, è quella di ampliare il reparto di terapia intensiva ma anche di reperire attrezzature mediche necessarie per la gestione dell'emergenza e di sostenere la ricerca scientifica indispensabile per le nuove terapie.

Il punto focale della campagna quindi è la tempestività: è importante agire il prima possibile affinché, con un piccolo sforzo da parte di ognuno, si possa tornare alla normalità il prima possibile.

Contatti Raccolta fondi GoFundMe: https://bit.ly/2TFogKQ

Sito web: https://www.pepemio.com

Pepemio: Tel. +39 3928051978

Email: ufficiostampa@pepemio.com