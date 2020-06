Gympass estende la sua offerta di servizi per il benessere per supportare i suoi utenti, clienti e le strutture sportive partner durante l'epidemia del coronavirus

MILANO, 16 marzo 2020 /PRNewswire/ -- Gympass, la più grande piattaforma di corporate wellness al mondo, ha annunciato, in seguito ai recenti sviluppi sulla diffusione del coronavirus, il lancio di nuove iniziative volte ad aiutare i clienti e gli utenti a rimanere attivi fisicamente e produttivi.

Queste azioni supporteranno gli utenti di Gympass nella loro routine quotidiana che è stata impattata dall'epidemia in atto.

In linea con la mission dell'azienda di promuovere uno stile di vita sano e attivo, Gympass ha ampliato l'offerta di servizi per il benessere, includendo allenamenti virtuali, programmi di alimentazione e supporto per la salute mentale. Inoltre, Gympass condividerà materiali per i responsabili delle risorse umane per incoraggiare i dipendenti a mantenersi attivi fisicamente e motivati durante questo periodo.

"Siamo profondamente consapevoli delle sfide che le persone stanno affrontando in tutta Italia", ha dichiarato Andrea Bandini, CEO di Gympass Italia. "Sappiamo che in questo momento è più importante che mai essere presenti per i nostri clienti e utenti, i quali stanno vivendo un periodo estremamente difficile e senza precedenti. Speriamo con queste iniziative di poter aiutare le persone a rimanere attive e in buona salute, continuando sempre a supportare le strutture sportive nostre partner".

Come leader nel corporate wellness, Gympass continuerà a sviluppare soluzioni innovative a sostegno della propria mission per aumentare il numero di dipendenti che praticano attività fisica, anche durante i periodi di stress elevato come quello che stiamo vivendo.

"Noi responsabili delle risorse umane siamo qui per fornire supporto ai nostri dipendenti mentre le condizioni continuano ad evolversi", ha dichiarato Livia Martini, CHRO di Gympass. "Il mantenimento di dipendenti sani e produttivi è la priorità più importante per i team HR in Italia e nel mondo. Con queste nuove iniziative, i nostri clienti e utenti potranno continuare a fare affidamento su Gympass in questo momento difficile "

Gympass collabora con oltre 2.000 clienti in tutto il mondo, tra cui in Italia Sky, KPMG, Edison, Cattolica Assicurazioni e Abbott. Gympass promuove il benessere psicofisico dei dipendenti delle aziende partner attraverso l'attività fisica. In un ambiente come quello lavorativo sempre più soggetto a rapidi cambiamenti ed evoluzioni, l'esperienza di un partner come Gympass nel consentire ai dipendenti di condurre stili di vita sani e produttivi sarà più importante che mai.

Su Gympass: Partendo dalla mission di sconfiggere la sedentarietà, Gympass aiuta le aziende a rivoluzionare il modo in cui i dipendenti inattivi si avvicinano all'attività fisica, accompagnandoli verso uno stile di vita sano continuativo nel tempo.

I nostri oltre 2000 clienti riconoscono la varietà, la convenienza e la flessibilità senza eguali di Gympass che, con la sua soluzione, contribuisce a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, le prestazioni individuali e il complessivo successo aziendale.

Presente in 14 paesi e con oltre 50.000 strutture sportive partner, Gympass collabora con le aziende per sviluppare programmi personalizzati che incentivano i dipendenti a rimanere motivati e a esprimere tutto il loro potenziale.

