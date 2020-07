FibroGenesis deposita una copertura brevettuale ampliata sulla terapia cellulare dei fibroblasti per trattare l'ARDS da Coronavirus (COVID-19)

L'azienda riporta una potente sinergia tra la sua terapia cellulare basata sui fibroblasti e l'idrossiclorochina.

HOUSTON, 1 aprile 2020 /PRNewswire/ -- FibroGenesis, azienda di medicina rigenerativa con sede in Texas focalizzata sulla rigenerazione dei tessuti e regressione di malattie croniche con l'uso dei fibroblasti cutanei umani (HDF), ha annunciato oggi il deposito del brevetto provvisorio degli Stati Uniti numero 63/002,134 intitolato "Peptidi e coadiuvanti per l'aumento della terapia di fibroblasti per il Coronavirus."

Le rivendicazioni del brevetto comprendono l'utilizzo delle cellule di fibroblasti accanto a coadiuvanti come i peptidi e l'idrossiclorochina, che stimola la produzione di interferone naturale per sopprimere l'infezione virale e la conseguente "tempesta di citochine." In un'unica soluzione, l'invenzione fornisce metodi per prevenire l'infezione, la propagazione e la patologia causate dal virus COVID-19. Sono anche incluse rivendicazioni per modificare i fibroblasti per esprimere livelli potenziati di "citochine terapeutiche."

"Nel portare avanti il nostro programma preclinico accelerato, stiamo scoprendo la superiorità dei fibroblasti sulle cellule staminali mesenchimali e il dato ci porta verso molteplici opzioni di trattamento per il paziente," ha commentato Tom Ichim, Ph.D., direttore scientifico di FibroGenesis. "Nell'includere coadiuvanti come i peptidi e l'idrossiclorochina nel nostro trattamento abbiamo riscontrato una potenza aggiuntiva."

"Stiamo lavorando per ampliare le nostre scoperte in laboratorio e accelerare lo sviluppo clinico in una cura per COVID-19 con l'uso della nostra terapia cellulare avanzata di fibroblasti," ha detto Pete O'Heeron, AD di FibroGenesis. "La guerra che stiamo combattendo con questo nemico invisibile richiederà probabilmente un approccio misto per la vittoria. In FibroGenesis seguiamo l'esempio di Thomas Edison quando scoprì il filamento per la lampadina; testiamo quante più combinazioni terapeutiche possibili, alla ricerca della cura più efficace ed efficiente. Aumentare la naturale produzione di interferone in combinazione con il nostro precedente lavoro può costituire il possibile avanzamento verso una cura."

Informazioni sulla ARDS indotta da COVID-19La sindrome da distress respiratorio acuta (ARDS) è un tipo di disfunzione polmonare acuta grave che colpisce tutto o buona parte di entrambi i polmoni e può essere una grave complicanza delle infezioni virali tra cui il COVID-19.

Si sa che l'ARDS è spesso associata all'accumulo di liquido nei polmoni. Quando questo si verifica, le sacche aeree elastiche (alveoli) nei polmoni si riempiono di liquido e la funzione degli alveoli è compromessa. Il risultato è che arriva meno ossigeno nel flusso sanguigno, privando gli organi dell'ossigeno necessario alla normale funzione e attività. La mancanza grave di respiro, il principale sintomo della ARDS, di solito si sviluppa entro poche ore o pochi giorni dopo il precipitare delle lesioni o dell'infezione. Non ci sono al momento terapie farmacologiche efficaci per il trattamento o la prevenzione della ARDS. Le strategie protettive con ventilatori polmonari rimangono il fulcro delle opzioni di trattamento attualmente disponibili. A causa della notevole morbilità e mortalità associate alla ARDS e la mancanza di trattamenti efficaci, c'è bisogno di nuovi agenti terapeutici per il trattamento della ARDS.

Informazioni su FibroGenesisCon sede a Houston, Texas, FibroGenesis è un'azienda di medicina rigenerativa che sviluppa una soluzione innovativa per il trattamento delle malattie croniche utilizzando i fibroblasti cutanei umani. Attualmente, FibroGenesis detiene 186 brevetti rilasciati e altri in fase di approvazione negli USA e nel mondo in una gran varietà di percorsi clinici, come la degenerazione del disco, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, encefalopatia traumatica cronica, cancro, diabete, insufficienza epatica e cardiaca. Finanziata interamente da investitori informali (angel investors), FibroGenesis rappresenta la nuova generazione di avanzamento medico nella terapia cellulare.

Visita

www.Fibro-Genesis.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1121989/FibroGenesis_Logo.jpg