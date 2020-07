DERMALOG: aumentare la sicurezza con lo screening biometrico della febbre

AMBURGO, Germania, 3 aprile 2020 /Prnewswire/ -- In caso di infezioni virali, la febbre è uno dei sintomi più frequenti. La società tedesca DERMALOG ha sviluppato una fotocamera che misura la temperatura corporea con precisione e velocità eccezionali offrendo dunque un contributo significativo al contenimento delle pandemie.

Il Covid-19 causa spesso un aumento della temperatura corporea. Secondo il tedesco Robert Koch Institute, a quasi il 90% delle persone contagiate dal virus in Cina è stata diagnosticata la febbre. Questo dispositivo si concentra sullo screening della febbre come misura preventiva per contenere l'attuale pandemia. Con la sua Fever Detection Camera, DERMALOG ha sviluppato una soluzione che fornisce risultati di misurazione rapidi e precisi e riduce significativamente il rischio di diffusione dell'infezione in molte aree della vita quotidiana.

Il sistema di rilevamento della febbre dell'azienda leader nel campo della biometria misura la temperatura corporea scansionando i volti delle persone utilizzando una tecnologia di sensori all'avanguardia. La fotocamera DERMALOG è in grado di rilevare la febbre in 5 persone contemporaneamente. Se rileva un aumento della temperatura, il sistema attiva un allarme o addirittura nega l'accesso, ad esempio, nell'ambito di un sistema di controllo automatico degli accessi.

Un altro importante vantaggio della termocamera è l'elevata precisione, anche da una distanza massima di 2 metri. Quando si utilizza un termometro palmare, non è possibile mantenere la distanza di sicurezza raccomandata, il che può causare un più rapido aumento delle infezioni. Al contrario, la termocamera per il rilevamento automatico della febbre di DERMALOG non richiede ulteriore personale operativo e, di conseguenza, garantisce una maggiore sicurezza.

La soluzione della società è già in uso nei controlli alle frontiere, negli aeroporti, in fiere ed eventi. Inoltre, il sistema è adatto per la protezione di strutture sanitarie come ospedali e case di cura. La tecnologia DERMALOG garantisce inoltre un accesso sicuro alle fabbriche, agli uffici, ai centri commerciali, agli hotel, alle scuole e alle sedi delle autorità.

