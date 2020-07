Papiloxyl fornisce una guida per la prevenzione del papilloma virus umano (HPV) nell'uomo e nella donna

In che modo l'HPV influisce sulla salute di una coppia

MALAGA, Spagna, 7 luglio 2020 /PRNewswire/ -- È stata riscontrata un'elevata prevalenza di infezioni da HPV negli adulti sessualmente attivi e poiché in molti casi sono asintomatiche, entrambi i partner potrebbero aver avuto un'infezione latente per molti anni senza saperlo. Quindi, avere l'HPV non è un segno di infedeltà, e non c'è possibilità di dire chi della coppia ha trasmesso il virus al proprio partner, o se è stato causato da una relazione avuta in passato.

Nelle donne, il cancro della cervice uterina è una malattia trasmessa per via sessuale poiché oltre il 90% dei casi è dovuto a tipi di HPV ad alto rischio, in particolare tra i 16 e i 18 anni, e la sua incidenza è in aumento nelle donne di età inferiore ai 35 anni.

Le lesioni precancerose, chiamate "neoplasie cervicali intraepiteliali", possono essere identificate con il Pap-test; ogni donna dovrebbe sottoporsi a questo test dopo l'inizio dell'attività sessuale. Il trattamento in queste fasi iniziali può essere curativo e prevenire il cancro. Tuttavia, qualsiasi donna che abbia avuto una lesione HPV può avere una recidiva.

Quali sono gli effetti dell'HPV sulla salute degli uomini?

Negli uomini, l'infezione da HPV è in genere asintomatica. I condilomi genitali possono passare inosservati come piccoli grumi sul pene, sullo scroto o intorno all'ano. I tumori correlati all'HPV sono rari negli uomini. I tumori del pene e dell'ano sono associati ai ceppi di HPV ad alto rischio. Sono prevalenti negli uomini con infezioni da HIV, perché il rischio di infezione è più elevato in questo tipo di rapporto sessuale.

Nel caso in cui una persona di una coppia abbia lesioni sospette su genitali, ano o bocca, è importante astenersi dal contatto sessuale e rivolgersi al proprio medico per ricevere le cure appropriate.

Il sistema immunitario e l'infezione da HPV

Attualmente, la comparsa di verruche da HPV è generalmente dovuta a un'alterazione del corretto funzionamento del sistema immunitario. I principali meccanismi messi in atto per combattere un'infezione da Papilloma virus umano sono basati sull'immunità cellulo-mediata, pertanto la mancata risposta del sistema immunitario attraverso l'attivazione delle cellule natural killer e dei linfociti T a una situazione di citotossicità può favorire la comparsa di verruche o condilomi.

Parlando di prevenzione, il prof. Montiel dell'Università di Zulia concorda sul fatto che la prevenzione secondaria possa essere orientata al mantenimento dell'attività del sistema immunitario, in quanto è fondamentale per individuare l'infezione, mantenerla asintomatica e addiritturaeliminare il virus: "Come per altre infezioni virali, l'herpes o l'HIV ad esempio, se le difese dell'organismo sono deboli, questi virus sfuggono ai meccanismi di controllo immunitario e insorgono le malattie; qualcosa di simile si verifica con l'HPV." "

La corretta alimentazione migliora il sistema immunitario

Parte dell'energia negli alimenti viene utilizzata per preservare le funzioni del sistema immunitario e garantire la salute dell'organismo. I risultati di diversi studi indicano che un piano nutrizionale con probiotici, vitamine e minerali è parte integrante della cura per rafforzare il sistema immunitario.

