LumiThera conclude il round di finanziamento di Serie C

SEATTLE, 8 luglio 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., una società per dispositivi medici di fase commerciale che fornisce trattamenti di foto-biomodulazione (PBM) per disturbi e patologie oculari, ha annunciato oggi di aver completato il finanziamento di Serie C. La società ha raccolto circa 14 milioni di dollari per sostenere ulteriormente la commercializzazione del suo Valeda Light Delivery System per il trattamento della degenerazione maculare secca legata all'età (DMLE), per completare il suo studio clinico LIGHTSITE III negli Stati Uniti e per ottenere l'autorizzazione regolamentare di Valeda negli Stati Uniti.

"Siamo davvero soddisfatti dell'interesse mostrato dagli investitori nei confronti della società e abbiamo completato il round di finanziamento di Serie C," ha dichiarato il dott. Clark Tedford, Presidente e AD. "Nell'ultimo anno, il nostro progressivo lancio in Europa ha dimostrato entusiasmo per Valeda in quanto primo trattamento approvato per la DMLE che usa la foto-biomodulazione."

WaterStar Capital, un gruppo istituzionale con sede ad Atlanta è stato il principale investitore. La Imagine Ventures, con sede a Seattle, che aveva partecipato al round di finanziamento di Serie B della società ha continuato a coinvestire anche nel round di Serie C. Al round di Serie C hanno partecipato anche la Keiretsu Capital, la Water Star Mercury Fund, la Nikon Corporation e la Celeste Management, un family office.

"LumiThera continua a dimostrare i benefici clinici derivati dall'innovativo trattamento PBM per le patologie debilitanti degli occhi," ha affermato Daniel Bertholet, membro del Consiglio di Amministrazione di LumiThera. "Siamo entusiasti del riscontro avuto nell'ultimo anno in Europa da parte dei pazienti e dei dottori."

La società sta attualmente terminando l'iscrizione in due trial clinici prospettici, randomizzati e a doppio mascheramento; lo studio LIGHTSITE II in Europa e lo studio LIGHTSITE III negli Stati Uniti, che utilizzano il Valeda Light Delivery System. Trial clinici aggiuntivi sono previsti per i pazienti affetti da edema maculare diabetico (EMD) e da DMLE.

"Assistiamo all'espansione della piattaforma PBM in altre aree dell'oculistica come la retinopatia diabetica e l'edema maculare diabetico (EMD) come parte della prossima fase di commercializzazione mondiale della piattaforma tecnologica PBM per i danni e le patologie oculari," ha dichiarato Yigang Yang, direttore e partner finanziario LumiThera di WaterStar Capital.

Informazioni su LumiThera Inc.LumiThera è una società per dispositivi medici commerciali impegnata nella cura di persone affette da disturbi e patologie oculari che comprendono la DMLE secca, una delle cause principali di cecità negli adulti maggiori di 65 anni e la retinopatia diabetica, causa principale della cecità nel mondo. L'azienda è leader nell'utilizzo della PBM per il trattamento di patologie e disturbi oculari acuti e cronici. La Società ha sviluppato Valeda Light Delivery System da ufficio per poter essere utilizzato come trattamento medico dagli oculisti specializzati.

Il Valeda Light Delivery System ha ricevuto l'autorizzazione per usare il marchio CE da un Organismo Notificato UE come richiesto per poterlo utilizzare commercialmente solo nello Spazio Economico Europeo. Valeda non ha ottenuto l'approvazione all'uso da parte della Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

