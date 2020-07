Health Italia S.p.A. pubblica sul proprio sito il primo bilancio di sostenibilità ed il Rating ESG

Health Italia S.p.A., società leader nel mercato della sanità integrativa e della gestione del benessere di individui e famiglie, comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito dell’azienda (www.healthitalia.it) il primo bilancio di sostenibilità del gruppo con evidenza degli aspetti salienti delle attività già operate in termini sociali, ambientali e di governance ed anche con la rappresentazione dei programmi futuri finalizzati a realizzare, in sintonia con i risultati economici, un modello di business altamente sostenibile.

Contestualmente alla realizzazione del primo bilancio di sostenibilità l’azienda ha ritenuto anche opportuno misurare concretamente gli impatti sociali, ambientali e di governance del gruppo ottenendo dalla società specializzata Cerved Rating Agency e pubblicando, unica tra le società quotate al mercato AIM di Borsa Italiana, la valutazione del proprio Rating ESG con una classificazione “BBB” che evidenzia “un’alta capacità di gestione dei fattori ESG”, come da documentazione pubblicata in data odierna sul sito societario.

Health Italia S.p.A., con una proposta innovativa e completa finalizzata a migliorare la qualità e l’accessibilità a servizi sanitari, assistenza alla persona e percorsi di prevenzione, opera nel mercato della salute e del benessere tramite la promozione di soluzioni di sanità integrativa in ambito retail e corporate e gestisce piani e servizi di welfare per imprese ed enti. Il Gruppo è inoltre attivo nell’erogazione di prestazioni sanitarie presso proprie strutture anche attraverso i più moderni sistemi di telemedicina, nonché nella produzione e distribuzione di prodotti nutraceutici e cosmeceutici.

Health Italia S.p.A. è quotata al segmento AIM di Borsa Italiana.

