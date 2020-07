Esaote "in pista" a fianco del Ducati Team per il Gran Premio della ripartenza del Campionato MotoGP 2020

Domenica 19 luglio, Jerez de la Frontera (Spagna)

Esaote e Ducati Corse confermano la collaborazione, nel nome dell'innovazione orientata alle performance e allo stile italiano

GENOVA, Italia, 17 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Domenica 19 luglio2020 alle 14.00 a Jerez de la Frontera, in Spagna, si terrà il primo Gran Premio della MotoGP 2020, dopo la lunga pausa imposta dall'emergenza sanitaria mondiale COVID-19.

Un evento a porte chiuse che vedrà tornare in pista i due piloti ufficiali del Ducati Team, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, e le loro moto, sulle quali comparirà il logo Esaote.

"Siamo molto contenti di "scendere in pista" insieme a un team e a un brand così prestigioso – ha commentato Franco Fontana, CEO Esaote – Aspettavamo tutti con ansia questo evento, simbolo di un graduale rientro alla normalità e momento in cui il grosso lavoro svolto nei mesi precedenti potrà finalmente essere condiviso con un ampio pubblico, anche se solo attraverso la diretta televisiva. Esaote, che in questo periodo non si è mai fermata, continuando a supportare il sistema sanitario italiano e di altri Paesi nel mondo, è fiera di essere parte attiva di questo evento: innovazione, design e passione sono i valori che condividiamo con Ducati per competere a livello mondiale".

Esaote, azienda italiana tra i leader mondiali nel settore dei sistemi di imaging diagnostico medicale, si conferma Partner Ufficiale del Ducati Team all'insegna di ricerca, tecnologia e stile italiano.

Esaote

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega circa 1.150 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 80 paesi nel mondo. Informazioni su Esaote e sui suoi prodotti sono disponibili su

www.esaote.com

Ducati Motor Holding S.p.A - Società del Gruppo Audi - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di AUDI AG

Fondata nel 1926, dal 1946 Ducati produce moto sportive dotate di motori a distribuzione Desmodromica, design innovativo e tecnologia all'avanguardia. Ducati, che nel 2016 ha celebrato il suo 90° anniversario dalla fondazione, ha sede a Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. Ducati è impegnata in forma ufficiale nel Campionato Mondiale MotoGP e nel Campionato Mondiale Superbike. In MotoGP, dove partecipa dal 2003, Ducati è stata Campione del Mondo nella stagione 2007 conseguendo il Titolo Costruttori e il Titolo Piloti, mentre in Superbike ha conquistato 17 Titoli Costruttori e 14 Titoli Piloti.

www.ducati.com

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1215760/Ducati_Desmosedici_GP_2020_Esaote.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1215759/Ducati_Corse_Logo.jpg

