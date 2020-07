Eliminare la cellulite: le buone abitudini a tavola

La cellulite può rappresentare un vero e proprio incubo per le donne. Trattandosi di un disturbo che si localizza nell'ipoderma, ovvero la zona lipidica che si trova sotto al derma, può colpire indistintamente tutte le tipologie di fisico.

I grassi che si depositano in queste zone, infatti, dovrebbero essere utilizzati dall'organismo quale riserva di energia ma possono tendere ad accumularsi provocando squilibri nella microcircolazione sanguigna e ritenzione idrica. Le particelle d'acqua rimangono così "intrappolate" letteralmente tra le cellule, conferendo alla pelle lo sgradevole aspetto cosiddetto "a buccia d'arancia". Come spiegato sul portale specializzato Cellulite Stop, esistono vari stadi di cellulite, e più s'interviene prontamente, più possibilità ci sono di eliminarla o arginarne la progressione.

Di sicuro la prevenzione è l'arma migliore contro qualunque tipo di patologia e la cellulite non fa eccezione. Come si è visto, mantenere uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta, rappresenta un deterrente importante per la comparsa della cellulite. Occorre sempre ricordare che mantenere buone abitudini a tavola è un beneficio che si ripercuote sull'intero organismo quindi sarebbe sempre consigliabile farlo.

Al fine di limitare il più possibile la comparsa della cellulite, di certo occorrerà diminuire l'assunzione di cibi che potrebbero favorirla, come ad esempio quelli ricchi di sale che notoriamente agevolano la ritenzione idrica. In tal senso, bere molta acqua è un'altra sana abitudine, anche se bisogna ricordare che essa è presente in molti alimenti, come la frutta fresca e le verdure: esse, inoltre, contengono sali minerali fondamentali per mantenere i livelli di PH nel sangue equilibrati, soprattutto il potassio e il magnesio. Il primo si ritrova anche nel tè, nel latte e in determinati legumi, mentre il secondo è presente anche nella frutta secca, nel riso integrale e nelle carni bianche.

Contro la cellulite intervengono anche sostanze antiossidanti come le vitamine A, C ed E, oltre a elementi quali i fenoli, lo zinco e il selenio. Tutti questi "ingredienti" preziosi si trovano, ancora una volta, in ortaggi (specie se crudi) e frutta.

Ciò significa che per combattere la cellulite occorre bilanciare la propria alimentazione perché abbondi soprattutto degli elementi favorevoli. In tal senso, la cosa migliore è affidarsi a un nutrizionista che possa misurare correttamente la percentuale di massa grassa e quella di massa magra così da personalizzare la dieta, affinché apporti tutti i nutrienti senza tralasciare mai quelli importanti.

Di solito, per la cellulite occorre seguire una dieta tipicamente mediterranea, a cui aggiungere, laddove sia necessario, il consumo di tisane e decotti dall'effetto drenante a base di fitoterapici come il finocchio, la centella, la cicoria o l'ananas. Vanno invece limitati in modo deciso, o persino eliminati il fumo e l'alcool, così come la caffeina e l'eccesso di zuccheri. Persino una postura sbagliata causata da tacchi troppo alti, compressione di abiti troppo stretti che impediscano la giusta circolazione e lo stress, sono fattori di rischio non indifferenti.

Più il problema tende ad aggravarsi e a passare dalla fase 1 alla 4 (che è l'ultimo stadio), più la pelle perde morbidezza e assume la consistenza e l'aspetto tipici della cellulite, minori saranno le possibilità di rimuoverla semplicemente ricorrendo all'alimentazione o all'attività fisica. Si tratta, naturalmente, di due principi imprescindibili, ai quali però potrebbero doversi aggiungere interventi mirati quali linfodrenaggio, pressoterapia o ionoforesi. In commercio vi sono anche creme e sieri appositi, ma nei casi in cui la cellulite sia davvero conclamata, si può ricorrere persino alla chirurgia.

