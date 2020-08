La prova costume non è un traguardo, parola di FiXFit

Marzo, Aprile, Maggio e Giugno… 4 mesi di grande impegno e determinazione per affrontare la prova costume e poi? Dopo questa maratona spesso si abbandona l’attività fisica e si ritorna alle vecchie abitudini pronti per ripetere la stessa gara l’anno successivo.

Abbiamo chiesto a Katia Alessandrelli, fondatrice di Fixfit Home Fitness, cosa ne pensa di questo atteggiamento e come si può interrompere questo circuito.

“La prova costume è l’obiettivo più comune che ci stimola a rimetterci in forma velocemente, ma spesso questo accade per qualsiasi altro obiettivo o come conseguenza ad eccessi alimentari: un matrimonio, un nuovo compagno/a, il periodo successivo alle feste di Pasqua e Natale ecc. l’errore è proprio qui, prendersi cura di se in funzione di un evento o di un eccesso alimentare.

Il corpo purtroppo non risponde con la stessa velocità dei nostri pensieri, necessita dei suoi tempi e soprattutto richiede costanza per cambiare.

Se dedichiamo solo 3-4 mesi all’anno a prenderci cura di noi stessi con una dieta e regolare attività fisica l’impegno sarà molto elevato e spesso i risultati non saranno in linea con le nostre aspettative, di conseguenza nella nostra mente resterà impresso che per ottenere un corpo tonico e stare bene con noi stessi è necessario un grande sacrificio.

A chi non è successo? La maggior parte di noi ha provato queste sensazioni.

Nelle statistiche dei nostri canali riscontriamo tutti gli anni delle curve molto chiare che confermano questo atteggiamento errato, soprattutto nei mesi che precedono l’estate e nel mese di gennaio (dopo gli eccessi delle feste natalizie).

La soluzione c’è e non è neppure complicata, un piano alimentare sostenibile e soddisfacente unito a regolare attività fisica basata sul proprio obiettivo e sul proprio livello di preparazione sono gli unici due elementi necessari per evitare la corsa al risultato e raggiungere il proprio obiettivo serenamente.

12 mesi però, non 3 o 4. La fatica sarà minore, i risultati saranno costanti e le buone abitudini si integreranno nel proprio stile di vita trasformando la fatica in piacere e soddisfazione.

Seguire una corretta alimentazione è la parte più importante, come consigliamo sempre nei nostri canali, affidarsi ad un nutrizionista è il primo passo, ancora purtroppo si associa erroneamente il nutrizionista alla dieta restrittiva e difficile da seguire.

Un bravo nutrizionista ascolta ed educa ad una corretta alimentazione, questo è l’obiettivo da raggiungere perché se il piano alimentare non ci soddisfa e non è sostenibile nel tempo allora non raggiungeremo mai il nostro equilibrio.

Dall’altro lato c’è l’attività fisica, fondamentale per dare tonicità al corpo, aumentare il consumo calorico settimanale e migliorare il nostro umore.

La scelta dell’attività fisica non deve essere fatta unicamente per un obiettivo estetico o temporale, se ad esempio scegliamo di consumare più calorie possibili su un tapis-roulant non credo sia tanto soddisfacente.

L’attività fisica ci deve dare soddisfazione, solo così sarà sostenibile nel tempo e produrrà risultati.

Il mondo sportivo è molto vasto e le attività tra cui scegliere non mancano, per prima cosa quindi occorre capire quale attività ci piacerebbe fare e perché, se la risposta a queste domande non è limitata al solo aspetto estetico allora saremo già sulla buona strada.”

