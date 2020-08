- Ecolog, in collaborazione con Pro Health Medical, offre ai viaggiatori e ai residenti la possibilità di effettuare un test RT-PCR e di ricevere i risultati il giorno stesso*.

La struttura di screening e diagnostica rapidi di Ecolog aprirà a partire da oggi e mira a migliorare il comfort dei clienti e la sicurezza pubblica.

L'interfaccia digitale di Ecolog è destinata a migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza dell'intero processo del test, integrando registrazione, analisi e logistica in un'unica piattaforma digitale.

DÜSSELDORF, Germania, 4 agosto 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, che fa parte del Gruppo Ecolog International - fornitore leader a livello globale di servizi integrati, infrastrutture mobili e a risposta rapida, tecnologia, soluzioni ambientali, logistica, screening e diagnostica - e Pro Health Medical, hanno annunciato l'apertura di un centro di test COVID-19 presso l'aeroporto di Eindhoven, Luchthavenweg 59. La stazione per i test consente ai viaggiatori, ai cittadini e ai residenti di accedere facilmente a un test COVID-19 RT-PCR e di ricevere i risultati per via elettronica lo stesso giorno in cui il campione è stato prelevato*.

Ecolog annuncia l'apertura del suo centro di test COVID-19 presso l'aeroporto di Eindhoven

Ecolog annuncia l'apertura del suo centro di test COVID-19 presso l'aeroporto di Eindhoven

Con la riapertura dei confini e lo spostamento di viaggiatori per le vacanze all'estero, l'Europa e altri Paesi del mondo hanno registrato un netto aumento del numero di contagi. Gli scienziati hanno avvertito del rischio di una seconda ondata di COVID-19 e hanno chiesto alle società di mantenere alta l'attenzione. Alcuni Paesi hanno implementato un test COVID-19 obbligatorio per i viaggiatori prima di salire a bordo di un aereo o all'arrivo da determinate destinazioni. La struttura per i test COVID-19 di Ecolog è mirata a supportare le compagnie aeree, gli aeroporti e i governi nei loro sforzi per implementare queste misure con successo e in sicurezza.

Commentando l'inaugurazione del Centro di test COVID-19 di Ecolog, Ali Vezvaei, CEO del gruppo Ecolog International, ha dichiarato: "La promozione dell'uso dei test da parte del pubblico è considerata una delle soluzioni efficaci per combattere questa pandemia. A tal fine, sono i test che devono raggiungere le persone ed essere accessibili. Questa è la mission che abbiamo stabilito per la nostra divisione Eco-Care™".

Theodoor Scheepers, CEO di Pro Health Medical, ha aggiunto: "La nostra partnership con Ecolog, un'organizzazione globale leader nella fornitura di soluzioni rivoluzionarie per combattere la pandemia, ci consente di offrire servizi diagnostici avanzati a velocità elevata come parte integrante di una soluzione ben progettata".

Ecolog, in collaborazione con Pro Health Medical, un laboratorio COVID-19 registrato presso il RIVM, permette a chiunque, viaggiatori o passanti, di eseguire un test a un prezzo accessibile. Gli appuntamenti possono essere fissati online all'indirizzo

www.ecolog-testcenter.com

, o direttamente presso la struttura per i test.

*I risultati dei test saranno disponibili lo stesso giorno in cui il campione viene prelevato (in oltre il 99% di tutti i casi). Si applicano i termini e le condizioni.

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/1223388/Ecolog_COVID_19_Walk_In_Test_Center.jpg

Contatto:

Ecolog Deutschland Telefono.: +49 (0) 211 6887500

press@ecolog-international.com

www.ecolog-international.com