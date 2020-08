Panasonic verifica gli effetti inibitori dei radicali OH contenuti nell’acqua sul nuovo coronavirus

Milano, 5 Agosto 2020 – Panasonic ha appena annunciato che, in collaborazione con Mayo Yasui, Associate Professor presso la divisione di Medicina Veterinaria della facoltà Life and Environmental Sciences della Osaka Prefecture University,ha svolto una serie di test per verificare gli effetti inibitori che i radicali idrossili (OH) contenuti nell’acqua (nanoparticelle d’acqua atomizzate caricate elettrostaticamente) avrebbero sul nuovo coronavirus (SARSCoV-2).

I radicali OH contenuti nell’acqua sono particelle ioniche generate dall’applicazione di una tensione elevata all’umidità invisibile presente nell’aria e hanno due proprietà specifiche: un alto potere di ossidazione e una forte reattività. Negli ultimi 20 anni, fin dal 1997, Panasonic si è dedicata allo studio di questa tecnologia, comprovandone l’efficacia in vari ambiti, ad esempio nell’inibizione di microorganismi patogeni (batteri, funghi e virus) e allergeni tramite la scissione dei componenti del particolato PM 2.5 che hanno effetti nocivi sul corpo umano

Nel 2012, in particolare, Panasonic ha eseguito, in collaborazione con un’organizzazione indipendente, un test sull’eliminazione del virus (la cosiddetta “clearance”) e ha confermato l’efficacia di ciascuna delle 4 categorie prese in esame in termini di caratteristiche biologiche.

Sulla base di tali risultati, l’azienda ha annunciato che “i radicali OH contenuti nell’acqua” potrebbero avere un effetto inibitore anche su nuovi ceppi virali”. Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) responsabile della pandemia globale attualmente in corso è proprio uno di questi, e i test condotti con la Osaka Prefecture University (OPU) ne hanno dato conferma.

Panasonic ha già una profonda conoscenza dei benefici dei radicali OH ed ha appena annunciato la commercializzazione di una nuova gamma di purificatori d’aria basati sulla tecnologia NanoeX, che sfrutta proprio i radicali OH. Queste molecole, unite a particelle d’acqua micrometriche, vengono distribuite in ogni angolo della stanza per impedire la proliferazione di batteri, virus, muffe e odori sgradevoli.

Riferimenti

Istituto: Osaka Prefecture University

Periodo: Luglio 2020

Soggetto: Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)

Dispositivo: Generatore di radicali OH contenuti nell’acqua

Metodo

Il generatore di radicali OH contenuti nell’acqua è stato installato a 15 cm dal pavimento in una camera di prova da 45 L. Un panno inoculato con la soluzione virale, appoggiato su una piastra di Petri, è stato esposto ai radicali OH contenuti nell’acqua per un tempo prestabilito. In base alla titolazione virale, si è calcolata la percentuale di inibizione. Lo stesso test è stato eseguito 3 volte per confermarne la riproducibilità.

Dati finali

Inibizione di oltre il 99% dell’attività del nuovo coronavirus (SARS-CoV2) nell’arco di 3 ore. Gli esami sono stati eseguiti in un ambiente di laboratorio chiuso, pertanto non certificano l’azione della tecnologia in ambienti non controllati, in presenza di persone.

A proposito di Panasonic

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global.

Contatto stampa:

Alessio Masi

ADN Kronos Comunicazione

alessio.masi@adnkronos.com