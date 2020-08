Lumenis annuncia una svolta nei dispositivi medici per l'estetica: NuEra® tight con la tecnologia FocalRF™, una nuova era per i trattamenti corpo personalizzati

YOKNEAM, Israele, 17 agosto 2020 /PRNewswire/ --

Lumenis Ltd.

NuEra tight con tecnologia FocalRF

, la più grande azienda al mondo di dispositivi medici basati sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche e oftalmiche, è orgogliosa di annunciare la sua ultima innovazione,. La piattaforma segna una svolta nei trattamenti corpo non invasivi mediante radiofrequenza personalizzati per soddisfare le specifiche esigenze di ogni paziente.

NuEra tight con tecnologia FocalRF è stata sviluppata per fornire trattamenti corpo su misura per le specifiche esigenze del paziente. La nuova tecnologia offre agli specialisti strumenti avanzati per i pazienti che oggi ricorrono ai trattamenti estetici, tenendo conto delle indicazioni cliniche e delle specifiche aree del corpo, il tutto in un unico dispositivo.

"I trattamenti mediante radiofrequenza sono tra i trattamenti estetici più richiesti al giorno d'oggi", ha dichiarato Macrene Alexiades-Armenakas, MD, PhD, FAAD, dermatologo clinico, chirurgo laser e dermatologo ricercatore di New York. "NuEra tight con tecnologia FocalRF è estremamente personalizzabile eoffre un'ampia scelta di frequenze e manipoli per trattamenti rapidi, comodi e non invasivi. Questo fa sì che i miei pazienti ottengano i risultati estetici desiderati, garantendo al contempo sicurezza ed efficacia. Questo dispositivo è indolore ma efficace nel rimodellamento del corpo, una novità rivoluzionaria per i miei pazienti".

L'interfaccia del sistema, facile da usare, è dotata di NuAPIC™ (Automatic Personalized Intelligent Control, comando intelligente automatico personalizzato) che garantisce la temperatura terapeutica durante l'intera procedura, nonché dell'innovativo strumento di personalizzazione avanzata del protocollo NuLogic™, che consente un'ulteriore personalizzazione per un trattamento ottimale.

"Non esiste una soluzione uguale per tutti. Ecco perché abbiamo rivoluzionato NuEra tight", ha dichiarato Tzipi Ozer-Armon, CEO di Lumenis. "Abbiamo riconosciuto la necessità di una soluzione di livello superiore per i trattamenti corpo non invasivi ad hoc per le singole situazioni e aree del corpo. Abbiamo sviluppato FocalRF per curare diversi problemi della pelle nel corso della procedura, con un trattamento unico, proprio come ciascun paziente".

NuEra tight sarà disponibile in tutto il mondo a partire dagli Stati Uniti nell'agosto 2020 e arriverà in Europa, Medio Oriente e Asia nei mesi successivi di quest'anno.

Informazioni su Lumenis Lumenis è leader globale nel settore delle soluzioni cliniche minimamente invasive in chirurgia, oftalmologia e medicina estetica ed è un esperto di fama mondiale nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative basate sull'energia, tra cui laser, luce pulsata intensa (IPL) e radiofrequenza (RF). Per oltre 50 anni, i prodotti innovativi di Lumenis hanno ridefinito i trattamenti medici e fissato numerosi standard tecnologici e clinici di riferimento.Lumenis ha creato con successo soluzioni per condizioni precedentemente non trattabili, oltre a progettare tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato i metodi di trattamento esistenti. Lumenis è una società di portafoglio di Baring Private Equity Asia.

