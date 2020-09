Lumenis annuncia NuEra® tight con tecnologia FocalRF™: un'innovazione nel settore dei dispositivi medici per l'estetica, ora disponibile in Europa e Medio Oriente che offre trattamenti personalizzati per il rimodellamento del corpo

YOKNEAM, Israele, 8 settembre 2020 /PRNewswire/ --

NuEra tight con tecnologia FocalRF,

, la più grande azienda al mondo di dispositivi medici basati sull'energia per applicazioni estetiche, chirurgiche e oftalmiche, è orgogliosa di annunciare la sua ultima innovazione,ora disponibile in Europa e Medio Oriente. Il body sculpting assume un significato completamente nuovo con NuEra Tight che offre una soluzione personalizzata per ridurre l'adipe, rassodare la pelle, attenuare la cellulite e le rughe, il tutto con un solo dispositivo.

NuEra tight con tecnologia FocalRF è stato sviluppato per fornire trattamenti di rimodellamento corporeo per soddisfare le specifiche esigenze del paziente. La nuova tecnologia offre agli specialisti del settore strumenti avanzati per i pazienti che oggi ricorrono ai trattamenti estetici, tenendo conto delle indicazioni cliniche e delle specifiche aree del corpo.

"Non esiste una soluzione uguale per tutti. Ecco perché abbiamo rivoluzionato NuEra tight", ha dichiarato Tzipi Ozer-Armon, CEO di Lumenis. "Abbiamo riconosciuto la necessità di una soluzione di livello superiore per trattamenti non invasivi di body sculpting, e quindi abbiamo sviluppato questo prodotto avanzato. NuEra Tight con tecnologia FocalRF adatta i trattamenti tenendo conto dell'indicazione clinica e dell'area del corpo da trattare, per curare diversi problemi della pelle nel corso della procedura, offrendo così un trattamento unico, proprio come ciascun paziente".

"Sempre più pazienti cercano di eliminare il grasso nelle aree più ostinate e di rassodare la pelle per rimodellare il corpo e affrontare problemi cutanei come la cellulite e le rughe", ha dichiarato Freeda Tannous M.D., dermatologo, Amman, Giordania. "Grazie alla tecnologia FocalRF ora sono in grado di personalizzare il trattamento in base alle esigenze specifiche di ciascun paziente, che ottiene così l'aspetto tanto desiderato".

L'interfaccia del sistema, facile da usare, è dotata di NuAPIC (Automatic Personalized Intelligent Control, comando intelligente automatico personalizzato) che garantisce la temperatura terapeutica durante l'intera procedura, nonché dell'innovativo strumento di personalizzazione avanzata del protocollo NuLogic, che consente un'ulteriore personalizzazione per un trattamento ottimale.

"Offrire ai miei pazienti un trattamento di rimodellamento del corpo non chirurgico mirato a più indicazioni in una sessione con un solo dispositivo è un vantaggio incredibile", ha affermato il dottor Giovanni Luigi Rizzi, Milano, Italia. "NuEra Tight può essere utilizzato per l'intera gamma di trattamenti per il body sculpting, è l'unico dispositivo per il corpo di cui un centro medico ha bisogno".

NuEra Tight è disponibile in USA, APAC, Europa e Medio Oriente in conformità con i requisiti normativi locali e sarà lanciato in altri Paesi nel corso dell'anno.

Informazioni su Lumenis

Lumenis è un leader globale nel campo delle soluzioni cliniche minimamente invasive per i mercati chirurgico, oftalmico ed estetico ed è un esperto di fama mondiale nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative basate sull'energia, tra cui laser, luce pulsata intensa (IPL) e radiofrequenza (RF). Per oltre 50 anni, i prodotti innovativi di Lumenis hanno ridefinito i trattamenti medici e fissato numerosi standard tecnologici e clinici di riferimento. Lumenis ha creato con successo soluzioni per condizioni precedentemente non trattabili, oltre a progettare tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato i metodi di trattamento esistenti. Lumenis è una società di portafoglio di Baring Private Equity Asia.

