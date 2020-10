L’emergenza Covid, anche per questo ottobre, ci costringe a rimandare o annullare eventi già programmati.

Arriva il Satisfyer Fest. Il mega evento online dedicato ai Sex Toys!

In realtà ce n’è uno che si svolgerà esclusivamente online e con un menù incredibilmente piccante: arriva oggi il Satisfyer Fest!

Roma, 5 ottobre 2020 - Questo 2020 ci ha abituato a vivere gli eventi di qualsiasi tipologia in maniera diversa, più ristretta, tra le mura domestiche o addirittura online. Il Satisfyer Fest, che avrà inizio su Pepemio.com da lunedì 5 ottobre fino al 12 ottobre, ha tutte le carte in regola per essere la manifestazione online più importante di fine anno e atta a celebrare il benessere sessuale.

L’evento avrà come palcoscenico il web e come protagonista il piacere. Il Satisfyer Fest è nato dalla consolidata partnership tra due brand ormai leader europei di mercato e dalla relativa volontà di promuovere, in un momento ancora favorevole per il mercato dei Sex Toys, le ultime novità a prezzi vantaggiosi agli utenti italiani.

Il marchio tedesco dalla sua, è una garanzia in fatto di qualità e innovazione nel settore dei Sex Toys. Anche quest’anno infatti ha lanciato sul mercato dei veri e propri gioielli che uniscono la tecnologia ad un design inconfondibile. Ultima frontiera del piacere sono infatti i Sex Toys che possono essere utilizzati tramite App come lo stimolatore a suzione Curvy 1 + e il massaggiatore per partner Double Joy: le vibrazioni possono essere regolate “in diretta” semplicemente scorrendo le dita sullo schermo dello smartphone o addirittura a ritmo della voce o di musica.

Entrambi ovviamente saranno disponibili durante la settimana del Satisfyer Fest di Pepemio, insieme a molti altri toys di lusso e ad un prezzo incredibilmente competitivo.

Dalla sua il brand italiano Pepemio che non è nuovo a simili iniziative, metterà a disposizione una pagina dedicata al marchio Satisfyer sul sito e, oltre a proporre tutti i prodotti ad un prezzo vantaggioso, darà la possibilità agli utenti di vincere numerosi premi piccanti tramite iniziative sui propri social durante tutta la settimana.

In un periodo storico in cui gli eventi e le occasioni di divertimento e piacere sembrano ridursi, quale chance migliore per portarsi a casa un po’ di sano benessere?

