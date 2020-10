Addominoplastica: quando indicata e a chi rivolgersi

Milano, 6 ottobre 2020 - Cos’è l’addominoplastica? È uno dei cinque interventi di chirurgia estetica più richiesti, merito della capacità di intervenire sul piano sia estetico che funzionale.

Da sempre noto come l’intervento ideale per rimuovere la cute e l’adipe in eccesso dell'addome, in particolare derivanti da importanti dimagrimenti, gravidanze o dal semplice e inesorabile avanzare dell’età.

Abbracciando un concetto di salute più a 360 gradi, alcuni chirurghi plastici si sono specializzati nel trattamento della muscolatura della parete addominale al fine di risolvere, durante la tradizionale addominoplastica, disturbi quali diastasi addominale, ernie o laparocele.

Insieme quindi al ben noto miglioramento estetico, con l’addominoplastica è possibile trarre un impareggiabile beneficio dal punto di vista della qualità di vita, grazie alla riduzione degli spiacevoli sintomi correlati a questi disturbi, talvolta vere e proprie patologie. Ciò la rende un prezioso alleato per vivere il piacere di sentirsi di nuovo a proprio agio.

Fino a pochi anni fa, ad esempio, la “diastasi addominale” era un disturbo quasi sconosciuto o quanto meno considerato una naturale, anche se spiacevole, conseguenza della gravidanza. Parliamo di diastasi addominale quando si apprezza un distanziamento tra i muscoli retti dell’addome ed è molto frequente nelle donne che hanno avuto una o più gravidanze. Secondo alcune ricerche, ne sarebbe coinvolto circa il 30% delle neo-mamme, ma può coinvolgere anche uomini, specialmente dopo grandi dimagrimenti.

Quando si parla di diastasi, si supera completamente il concetto unicamente estetico (anche se l’addome appare costantemente gonfio e sporgente) e si entra nel campo dei disturbi funzionali dal grande impatto sulla qualità di vita della persona che ne soffre.

Tra le più spiacevoli conseguenze troviamo difficoltà nella digestione, gonfiore dopo i pasti, anche i più leggeri e bilanciati, dolore alla schiena e durante l’attività sportiva, incontinenza vescicale, impossibilità a svolgere i lavori più fisici, per le donne anche minore sensibilità durante i rapporti sessuali, stanchezza cronica.

Quando l’addominoplastica è realizzata da un chirurgo plastico altamente preparato, è possibile risolvere le problematiche legate alla diastasi, giovando, allo stesso tempo, di un miglioramento estetico dell’addome.

L’intervento ha infatti la capacità di eliminare pelle e adipe in eccesso, e di migliorare la funzionalità della parete addominale, per una migliore qualità di vita.

Oltre al trattamento della diastasi, durante l’addominoplastica è possibile intervenire anche su altre patologie della parete addominali quali ernia e laparocele.

Quali sono le caratteristiche di quest’ultime due patologie? Con “ernia” si intende la fuoriuscita di un viscere (organo interno) dalla cavità che lo contiene, attraverso un orifizio o comunque una soluzione di continuo, in questo caso della parete addominale.

Il laparocele è anch’esso un “buco” nella fascia addominale, ma si distingue per il suo presentarsi come esito di un pregresso intervento chirurgico. Per entrambi, il trattamento prevede plastiche dei muscoli addominali con punti di sutura non riassorbibili, oppure con reti (mesh).

In questo modo, è possibile con un unico intervento risolvere un fastidioso disturbo e ritrovare un addome piatto e scolpito!

Perché l’intervento porti ai risultati attesi occorre pianificare attentamente ogni dettaglio, dal quadro clinico di partenza alla puntuale quantificazione dell’eccesso cutaneo da eliminare, nel rispetto dell’armonia del corpo. In questo senso è essenziale la prima visita, grazie alla quale si valuta la condizione di partenza, si conferma o meno la presenza di diastasi, ernia e/laparocele e, verificata l’indicazione al trattamento, si pianifica l’intervento in completa sicurezza.

L’intervento è eseguito in anestesia totale e prevede una, massimo due notti di degenza in clinica, al termine delle quali il paziente torna casa per proseguire la convalescenza.

Il dolore non rappresenta una problematica rilevante e viene gestito nel corso dei primi cinque giorni con ordinari antidolorifici.

Cosa è l’addominoplastica combinata”?

Parliamo di “combinata” quando all’intervento principale sono affiancati uno o più ulteriori trattamenti volti a dare un rimodellamento corporeo completo. Dove indicato, è possibile infatti associare all’addominoplastica la liposuzione dei fianchi, delle gambe, o il rimodellamento del seno con lifting/mastopessi, mastoplastica additiva o riduttiva per il massimo del risultato estetico.

È possibile eseguire l’addominoplastica con il Servizio sanitario nazionale? L’intervento è riconosciuto dal SSN soltanto in pazienti bariatrici (ovvero dopo chirurgia bariatrica per trattamento dell’obesità) o in caso di diastasi addominale oltre determinati parametri considerati minimi (e variabili in funzione delle diverse ASL e con bassi livelli di priorità).

In caso di diastasi addominale, intervento svolto in convenzione SSN ha l’obiettivo di risolvere la problematica da un punto di vista funzionale ( risoluzione della patologia) e non estetico (eliminazione dell’eccesso di cute).

Perché porti i benefici estetici sperati, l’addominoplastica dovrebbe essere realizzata da chirurghi plastici qualificati, a cui rivolgersi dopo essersi confrontati con il proprio medico curante per ricevere informazioni.

