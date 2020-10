Arriva in Italia Pure Encapsulations, il brand di integratori ipoallergenici, ambasciatore di un nuovo stile di vita

Sono integratori free-from formulati solo con gli elementi nutritivi essenziali, senza allergeni, coloranti o ingredienti superflui, pensati per offrire al corpo solo quello di cui ha bisogno. Adesso arrivano anche in Italia sotto il marchio portavoce della filosofia del Pure Thinking

Milano, 8 ottobre - In America sono già un successo, molti hanno scalato le classifiche dei “10 best supplements” e star e modelle non riescono a farne più a meno. Si tratta degli integratori alimentari ipoallergenici Pure Encapsulations, frutto di un’attenta ricerca scientifica e formulati con sostanze di alta qualità, adatti a tutti, anche in caso di intolleranze o allergie. La “purezza” è la caratteristica differenziante di questi integratori: nel Multivitaminico Tutto in Uno, ad esempio, ogni capsula è costituita per oltre il 99% dei soli principi attivi descritti in confezione. C’è solo quello di cui l’organismo ha bisogno.

Questa caratteristica si riflette con i valori e gli intenti del brand che diventa ambasciatore di un nuovo stile di vita, chiamato oltreoceano “Pure Thinking”, quella ricerca attiva del benessere puro, guidato dalla volontà di vivere la quotidianità senza cattive abitudini, alimentari e non, senza ansia, senza stress, liberandosi dagli eccessi e prendendosi cura di sé per stare bene dentro e fuori.

Pure Encapsulations dà voce alle esigenze di uomini e donne offrendo soluzioni mirate grazie alla propria esperienza nel campo della salute e del benessere, garantendo il massimo risultato in termini di offerta e soddisfazione delle aspettative. Benessere, Bellezza, Muscoli ossa e articolazioni, Energia, Difese Immunitarie, Cuore, Memoria Umore, Detox: sono queste le categorie che raggruppano i diversi integratori adatti ad ogni esigenza. Infatti, è solo nutrendo e rinforzando il proprio organismo dall’interno che si può contare su una sana bellezza esteriore a 360 gradi. E così come la ricerca del benessere deve avvenire mirando all’essenziale ed evitando gli eccessi e i compromessi, allo stesso modo Pure Encapsulations decide di essere “Pure” fornendo un prodotto che è pura sostanza.

In USA, Pure Encapsulations è il brand di integratori più raccomandato dai medici, dove ha ottenuto la registrazione NSF-GMP, grazie agli alti standard di qualità e rigorosi controlli in ogni fase del processo, dalle materie prime ai prodotti finiti. La ricerca scientifica è, da sempre, in cima alle priorità di Pure Encapsulations. Negli ultimi anni, più di 30 studi clinici specifici per gli integratori Pure Encapsulations sono stati pubblicati sulle principali riviste scientifiche in collaborazione con prestigiosi istituti tra i quali la Stanford University, l’Oregon Health&Science University, il McLean Hospital, per citarne alcuni.

Gli integratori alimentari ipoallergenici Pure Encapsulations sono senza glutine, grassi idrogenati, dolcificanti artificiali, biossido di titanio, coloranti e aromi artificiali, e i nutrienti sono selezionati in base ai principi attivi, alla maggiore biodisponibilità e alle forme biologicamente più attive.

L’Italia è il primo paese in Europa ad accogliere la purezza del brand, che va a posizionarsi nella categoria premium degli integratori. Pure Encapsulations fa parte della famiglia Nestlé Health Science, azienda globale che investe in innovazione mettendo a frutto le ricerche scientifiche più avanzate con l’obiettivo di segnare una svolta nella cura della salute a vantaggio di tutti. Gli integratori alimentari Pure Encapsulations possono essere acquistati sul sito shop.purecaps.it, nelle farmacie convenzionate e su Amazon.

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Con 403 stabilimenti e più di 300.000 collaboratori distribuiti in oltre 190 Paesi, il Gruppo si è evoluto insieme ai suoi consumatori, sviluppando soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e dello stile di vita della società. L’innovazione e la ricerca scientifica applicata alla nutrizione rappresentano il tratto distintivo dell’operato del Gruppo sin dai suoi esordi e su queste stesse basi l’azienda sta lavorando oggi e per il prossimo futuro.

Il Gruppo Nestlé è presente in Italia dal 1875, quando è stata depositata a Milano l’etichetta “Farina Lattea Nestlé, alimento completo per i bambini lattanti”. Nestlé Italiana, Sanpellegrino, Purina, Nespresso, Nestlé Nutrition e Nestlé Health Science, Nestlé Professional e CPW sono oggi le principali realtà che operano nel nostro Paese: assieme impiegano circa 4.300 dipendenti in 10 stabilimenti (oltre alla sede centrale di Assago), raggiungendo nel 2019 un fatturato totale di circa 1,6 miliardi di euro. L’azienda opera in Italia con un portafoglio di numerosi marchi, tra cui i principali sono: Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Buitoni, Garden Gourmet, Maggi, Nidina, Nestlé Mio, NaturNes, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orzoro, Nesquik, Il Latte Condensato, Fitness Cereali, Meritene, Pure Encapsulations, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Purina Pro Plan, Purina ONE, Gourmet, Friskies, Felix.

