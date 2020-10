Perché approfittare degli impianti zigomatici e a chi rivolgersi

Milano, 14 Ottobre 2020. Anche nelle situazioni di un mascellare soggetto a grave atrofia, riconquistare il sorriso è un’opportunità resa possibile dalla tecnica degli impianti zigomatici. Perché l’intervento rispetti le aspettative del paziente è imprescindibile rivolgersi a professionisti in grado di assicurare elevati standard qualitativi e competenze affinate nel corso di decenni d’attività medica.

Gli impianti zigomatici permettono infatti l’installazione di una protesi fissa nello spazio di pochi giorni dall’intervento, purché ovviamente il paziente sia ritenuto idoneo. A trarre particolari benefici da questo trattamento sono i pazienti che soffrono di una seria atrofia ossea, ma sono coinvolti anche quanti sono caratterizzati da una grave malattia parodontale, con scarso residuo osseo.

A chi rivolgersi? Tra i principali esperti nel trattamento delle gravi atrofie mediante tecnica degli impianti zigomatici figura il Dr. Cesare Paoleschi. Il suo percorso accademico è segnato dalla laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Siena nel 1985, seguita, l’anno successivo, dall’iscrizione all’albo dei Medici Odontoiatri di Lucca.

Oltre a ricoprire il ruolo di odontoiatra presso lo studio del padre (Carlo Paoleschi), ha proseguito l’attività formativa specialistica nei maggiori atenei e centri odontoiatrici italiani e internazionali.

Cesare Paoleschi ha infatti completato i percorsi di perfezionamento in “Chirurgia implantare preprotesica”, “Chirurgia dei denti inclusi”, “Utilizzo del laser in odontoiatria”, “Tecniche operative di implantologia e parodontologia” presso l’Università di Firenze.

Ha seguito anche corsi di chirurgia implantare tenuti dai maggiori esperti internazionali in Svezia presso le Università di Gotheborg, di Umea e Stoccolma, in Spagna presso l’Istituto Davò, in Brasile presso la clinica Miglioranza e in altri contesti di primo piano.

La fondazione di Iris Compagnia Odontoiatrica

È grazie all’impegno sul piano della formazione e in ambito professionale che Cesare Paoleschi arriva nel 2004 alla fondazione di Iris Compagnia Odontoiatrica, tra i maggiori network di centri odontoiatrici italiani di qualità. Presso queste strutture esegue personalmente gli interventi di chirurgia ed implantologia.

In ottica di condivisione delle competenze acquisite, il chirurgo ha fondato anche Iris Academy. Alta scuola di formazione per odontoiatri, dove ricopre il ruolo di docente del corso teorico-pratico di “Riabilitazione avanzata delle gravi atrofie con impianti zigomatici”.

Nel corso di un’esperienza professionale strutturata in oltre 30 anni di attività medica, il Dr. Cesare Paoleschi ha curato migliaia di pazienti di tutta Italia. Attualmente compie, ogni anno, oltre 250 riabilitazioni di gravi atrofie ricorrendo alle più avanzate tecniche di implantologia endossea e zigomatica.

