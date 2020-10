Vivere 100 anni: il segreto dei centenari è il Bifidobacterium longum

Probiotico Vitalongum

Brevettato in Italia il Vitalongum, il probiotico della longevità, grazie ad uno studio sulla flora batterica degli ultracentenari

È stato brevettato in Italia il probiotico Vitalongum, il primo connesso alle aspettative di una vita più lunga. L’esclusivo probiotico è stato scoperto grazie ad uno studio sui centenari, e la sua formulazione esclusiva è una combinazione sinergica di 3 ceppi di Bifidobacterium longum, arricchito da prebiotici FOS, Zinco e Selenio.

LA CONNESSIONE DEL BIFIDOBACTERIUM LONGUM CON I CENTENARI

Una ricerca scientifica italiana durata 6 anni, recentemente sviluppata dalla startup italiana Probilive (www.probilive.it), ha evidenziato che la flora batterica degli ultracentenari è caratterizzata da un particolare ceppo probiotico, il Bifidobacterium longum, che tende a scomparire con il passare del tempo e dell’età.

Studi pubblicati presso rinomati istituti di ricerca e valutazioni in vitro sulle capacità antinfiammatorie del Bifidobacterium longum, eseguiti presso i laboratori di Biolab Research di Probiotical Spa, hanno dimostrato che la salute e il benessere del microbiota intestinale sono strettamente connesse alla presenza di questo microrganismo.

VITALONGUM: UN PROBIOTICO ANTIOSSIDANTE E ANTINFIAMMATORIO CHE ALLUNGA LA VITA?

Il Vitalongum (link: www.probistore.it/shop/vitalongum-probiotico) si differenzia da tutti gli altri probiotici in circolazione per una formulazione unica, che prevede una miscela sinergica di bifidobatteri probiotici, isolati da ultracentenari in perfetta salute, arricchita di zinco, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, e selenio, fondamentale per l’azione di protezione cellulare contro lo stress ossidativo.

Il Vitalongum contiene inoltre prebiotici Frutto-oligosaccaridi (FOS) che contribuiscono al normale e corretto funzionamento dell’intestino.

I probiotici presenti in Vitalongum sono somministrati in forma micro-incapsulata, una tecnologia brevettata che garantisce il superamento ottimale della barriera gastrica da parte dei Bifidobatteri e che mantiene in elevate concentrazioni il passaggio del probiotico lungo l'intestino (5 volte di più).

Un concentrato attivo di benessere e salute, in grado di riequilibrare la flora intestinale e potenziare il sistema immunitario, somministrata in una speciale formulazione che risulta cinque volte più efficace rispetto agli altri probiotici in commercio.

Gli studi hanno infatti dimostrato che l’assunzione giornaliera di Vitalongum mantiene in equilibrio il microbiota, ovvero la flora batterica intestinale, da cui dipendono la salute e il benessere del nostro organismo.

Perché sono proprio i batteri intestinali a influenzare la qualità della nostra vita, e l’assunzione consapevole di alcuni probiotici specifici rappresenta la soluzione al benessere quotidiano generale.

LE PROPRIETÀ DI VITALONGUM: NON TUTTI I PROBIOTICI SONO UGUALI

Gli studi hanno appurato che Vitalongum possiede numerose proprietà, quali:

• azione antiossidante: grazie alla presenza dello zinco naturale

• azione antinfiammatoria: perché i bifidobatteri stimolano molecole dall’azione antinfiammatoria (citochine antinfiammatoria-antiaging)

• capacità regolatorie: in grado di contrastare la mortalità e l’invecchiamento cellulare (apoptosi)

Il Vitalongum ideato dalla Probilive è inoltre:

• micro-incapsulato per garantire la massima efficacia a livello intestinale

• pratico da assumere e non necessita di essere conservato in frigo

• vegano, anallergico, senza glutine e senza lattosio grazie al brevetto Allergen Free

Gli studi hanno appurato anche che il probiotico Vitalongum rappresenta una scelta ideale quando si ha una flora batterica intestinale alterata a causa di:

• disturbi del metabolismo lipidico e glucidico

• diarrea e stipsi

• difese immunitarie alterate

• età avanzata, problemi ormonali

• assunzione di antibiotici

• dieta alterata e junk food

• disturbi gastroenterici, malattie croniche e acute

PROBILIVE E LA COMMUNITY SOCIAL

Altra innovazione introdotte dalla Probilive è l’informazione ed il dialogo diretto con i consumatori, con una comunicazione chiara e trasparente su argomenti scientifici.

Una community che si trova ad informarsi e discutere online di salute, attraverso lo studio di due concetti che stanno innovando la medicina moderna: il microbiota e i probiotici.

Una realtà unica, che connette per la prima volta esperti, scienziati, marketers, data analyst e followers, con l’obiettivo di dare soluzioni, consigli personalizzati e prodotti innovativi.

Il probiotico Vitalongum è disponibile in esclusiva sullo shop online di Probistore all’indirizzo www.probistore.it/shop/vitalongum-probiotico.

