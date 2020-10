Alma, una società Sisram Medical, lancia Alma Hybrid™, il primo e unico dispositivo del suo genere, combinando in esclusiva tre potenti fonti di energia per risultati senza precedenti

NORIMBERGA, Germania, 22 ottobre 2020 /PRNewswire/--

Alma

Alma Hybrid™

, uno dei cinque leader mondiali di soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha presentato oggi la sua nuova piattaformanel corso di un evento di lancio DAL VIVO a livello mondiale, trasmesso da uno studio all'avanguardia costruito appositamente nella sede di Alma per l'occasione.

Progettato per consentire infinite opzioni di trattamenti ablativi, non ablativi e termici per il ringiovanimento della pelle e il trattamento delle cicatrici, Alma Hybrid™ crea un effetto sinergico unico combinando la potenza di tre energie principali, tra cui:

Il cuore della piattaforma Alma Hybrid™ è HyGrid™, il nuovo applicatore ibrido di Alma, che facilita una serie di programmi dermatologici personalizzata per qualsiasi combinazione desiderata di rapporto ablazione/non ablazione nell'area trattata. HyGrid™ consente ai medici di soddisfare le specifiche esigenze di trattamento di ciascun paziente, nonché ottenere l'equilibrio desiderato tra tempistica dei risultati e periodo di inattività del paziente.

Oltre a questa potente combinazione di strumenti, il software intelligente di Alma Hybrid™ funge da componente chiave della soluzione consentendo ai professionisti di produrre "trattamenti esclusivi" che attuano le loro competenze ed esperienza uniche.

"La rivoluzionaria modalità HyGrid™ mi consente di personalizzare il rapporto ottimale tra trattamenti CO

e non ablativi e di massimizzare l'effetto di ogni lunghezza d'onda laser. Ritengo che questo sia un notevole passo avanti in termini di personalizzazione dei trattamenti laser per varie patologie cutanee" ha dichiarato il Dott. Ofir Artzi, Presidente di SCARS, la conferenza internazionale sul trattamento delle cicatrici.

"Siamo estremamente orgogliosi di fornire questa magica soluzione "nascosta" che consente ai migliori professionisti di mettere in evidenza le loro competenze ed esperienza" ha dichiarato Lior Dayan, CEO di Alma. "Si tratta di un grande traguardo per la nostra azienda, ma anche per tutti i professionisti medici che la utilizzeranno e per i pazienti che potranno godere dei suoi straordinari risultati".

