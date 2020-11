Almirall annuncia collaborazioni con l'Università dell'Australia Meridionale e con la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

BARCELLONA, Spagna, 27 novembre 2020 /PRNewswire/ --

AlmirallShare

Almirall, S.A. (ALM),

, la piattaforma di innovazione aperta diannuncia due nuove collaborazioni con l'Università dell'Australia Meridionale e la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aventi lo scopo di individuare nuovi percorsi per il trattamento del cancro della pelle e della dermatite atopica.

La collaborazione con il Prof. Tarl Prow, Professore di ricerca presso il Future Industries Institute dell'Università dell'Australia Meridionale, mira a generare conoscenze su un tipo comune di tumore della pelle. L'obiettivo è quello di chiarire i meccanismi molecolari alla base del carcinoma squamocellulare e la modulazione mediante un trattamento specifico. "Siamo entusiasti di unire le forze con Almirall in questo progetto di ricerca collaborativa che ci consente di stabilire sinergie tra diversi gruppi e perseguire il nostro impegno nella lotta contro il cancro della pelle. Grazie all'associazione della nostra profonda conoscenza di un tipo comune di tumore della pelle con la grande esperienza di Almirall nel campo della dermatologia medica, possiamo ripensare le opzioni di trattamento per le persone affette da carcinoma della pelle", ha dichiarato il Prof. Prow Tarl.

Il progetto guidato dal Prof. Dott. Lluís Puig, Direttore del Dipartimento di Dermatologia, e dalla Prof.ssa Silvia Vidal, Coordinatrice dell'Area di ricerca sulle malattie infiammatorie presso l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, si concentrerà sulla comprensione delle biofirme che operano nella dermatite atopica nelle diverse fasi della malattia e in risposta alla terapia sistemica. "Siamo fermamente convinti che questa collaborazione darà impulso a nuove scoperte sulla dermatite atopica e rappresenta un ulteriore passo avanti nella futura ricerca di nuovi trattamenti. Siamo molto lieti di collaborare con un'azienda leader nel settore della dermatologia medica come Almirall", hanno dichiarato il Prof. Dott. Lluís Puig e la Prof.ssa Silvia Vidal.

"Siamo felici di iniziare queste due nuove collaborazioni e di stabilire con loro strette partnership di successo. Lavoriamo incessantemente per offrire agli scienziati la possibilità di migliorare la salute della pelle e promuoviamo progetti di collaborazione con partner di tutto il mondo per fare la reale differenza per i pazienti affetti da patologie cutanee", ha dichiarato Maribel Crespo, responsabile di AlmirallShare

AlmirallShare è responsabile di circa il 50% delle partnership pubblico privato guidate da Almirall. Favorisce le collaborazioni nella ricerca dermatologica e accelera la generazione di nuovi trattamenti per le patologie cutanee. Gli scienziati di tutto il mondo possono presentare le loro proposte in risposta agli inviti in corso su

sharedinnovation.almirall.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/1217694/Almirall_Logo.jpg