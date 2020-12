IOPtima annuncia una nuova configurazione del proprio prodotto per la secchezza oculare - Lipitear™ Multi collirio contro la secchezza oculare cronica grave e le malattie della superficie oculare (OSD)

TEL AVIV, Israele, 1 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- IOPtima, un'azienda farmaceutica di Chengdu Kanghong, che sviluppa dispositivi chirurgici oftalmici e possiede una linea di colliri per il trattamento delle malattie della superficie oculare (OSD), ha annunciato ufficialmente la disponibilità di

LIPITEAR™ MULTI

, una formulazione LIPITEAR™ senza conservanti, ora offerta in una bottiglia multi dose da 10 ml e con una composizione vegana, conservabile a temperatura ambiente.

LIPITEAR™ è la prima micro emulsione certificata CE costituita da una fase acquosa e una lipidica e contenente i costituenti fisiologici del fluido lacrimale (fosfolipidi e trigliceridi a media catena).

LIPITEAR™ MULTI è indicato per la malattia dell'occhio secco, per la secchezza e irritazione oculare a seguito di interventi di chirurgia refrattiva o di altri tipi di chirurgia oculare, o a causa di traumi oculari, per i cambi ormonali e per un uso prolungato di lenti a contatto o un'esposizione prolungata agli schermi del computer.

LIPITEAR™ MULTI, classificato come dispositivo medico, è una micro emulsione vegana, senza conservanti e a base di fosfolipidi, disponibile in una bottiglia multi dose, chiusa da un dispenser oftalmico dotato di una valvola unidirezionale brevettata e di una tecnologia del filtro dell'aria per proteggere fisicamente e microbiologicamente la soluzione.

LIPITEAR™ è stato reso accessibile in flaconcini monouso in diversi paesi in Europa e in Asia e sarà presto lanciato in ulteriori territori sotto la nuova configurazione.

"La nuova bottiglia multi dose è progettata per mantenere la formulazione senza conservanti e può essere conservata a temperatura ambiente, rendendone pratica la spedizione, la conservazione e l'uso personale," ha dichiarato Ronen Castro, CEO di IOPtima. "Siamo lieti di espandere la nostra linea di prodotti per occhio secco per includere questa nuova formulazione".

Riguardo LIPITEAR™ MULTI

LIPITEAR™ MULTI è una innovativa micro emulsione vegana senza conservanti, unicamente formulata per aiutare a lubrificare e ripristinare l'idratazione del film lacrimale, lavorando su tutti e tre gli strati (acquoso, lipidico e mucoso), al fine di imitare una lacrima naturale e sana, creare un ambiente ideale per un comfort visivo e una guarigione corneale ottimali.

LIPITEAR™ MULTI può essere usato in tutte le forme di occhio secco. Aiuta a ripristinare il microambiente della superficie oculare che è stata danneggiata a causa di un aumento dell'evaporazione, dell'instabilità del film lacrimale, di interventi di chirurgia refrattiva o di altri tipi di chirurgia oculare, di traumi oculari, di un uso prolungato di lenti a contatto o un'esposizione prolungata agli schermi del computer. Leggi di più su

www.lipitear.com

Riguardo IOPtima

IOPtima

si dedica al miglioramento delle cure oftalmiche, attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti innovativi per un'ampia gamma di condizioni oculari.

IOPtima è un'azienda farmaceutica di Chengdu Kanghong.

Contatti

Yaron Sfadyah – Direttore del Business Development

www.ioptima.com

www.lipitear.com

yaron@ioptima.com