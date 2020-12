GRÜNENTHAL ACQUISISCE DA ASTRAZENECA I DIRITTI EUROPEI SU CRESTOR™ (ROSUVASTATINA)

Grünenthal ha annunciato di aver accettato di acquisire i diritti europei (esclusi Spagna e Regno Unito) di CRESTOR™ (rosuvastatina) e dei suoi marchi associati per un corrispettivo totale fino a 350 milioni di dollari USA.

Rosuvastatina è una delle statine più prescritte in Europa ed è indicata per il trattamento della dislipidemia, dell'ipercolesterolemia e per la prevenzione di eventi cardiovascolari. Rispetto ad altre statine rosuvastatina ha dimostrato un'efficacia superiore nell'abbassamento del colesterolo LDL1. Il livello di LDL è un fattore rilevante per il miglioramento degli outcomes cardiovascolari e quindi particolarmente importante nei pazienti ad alto rischio cardiovascolari come le persone affette da diabete o chi ha subito un ictus.

"Le malattie cardiovascolari sono tra le malattie più gravose in Europa2 e siamo entusiasti di includere nel nostro portafoglio un prodotto così consolidato", ha dichiarato Gabriel Baertschi, CEO di Grünenthal. "L'acquisizione dei diritti europei di CRESTOR™ è l'ennesima conferma della nostra strategia volta a rendere disponibili nei nostri mercati brand forti, rafforzando la performance finanziaria di Grünenthal."

In base a questo accordo, Grünenthal acquisirà i diritti esclusivi per la commercializzazione di CRESTOR™ e dei suoi secondi marchi in oltre 30 mercati europei.

Entro il 2025 Grünenthal acquisirà anche la produzione e il confezionamento per i mercati definiti. In particolare, a partire dal 2025 la produzione verrà trasferita dagli attuali siti esteri allo stabilimento Italiano di Origgio, uno dei 5 siti produttivi del Gruppo Grünenthal nel mondo che impiega oltre 350 persone.

“Il nostro stabilimento – commenta Giovanni Marangoni, Direttore del Sito di Origgio – è un centro di produzione all’avanguardia con reparti allineati agli standard più elevati ed un patrimonio di competenze interne e tecnologie che rappresentano la sua eccellenza. Un’eccellenza che, rinforzata anche dall’ulteriore opportunità di rosuvastatina, è un valore per l’Industria Farmaceutica in Italia e per il sistema paese”.

Nonostante abbia perso l'esclusiva, CRESTOR™ continua a generare ricavi significativi e le vendite totali nel 2019 sono state pari a 136 milioni di dollari USA (122 milioni di euro) nei paesi per i quali sono stati acquisiti i diritti.

Da questa acquisizione ci si aspetta un significativo contributo di profitto nei prossimi anni, sostenendo la strategia di Grünenthal volta a concludere deals in grado di rafforzare la performance finanziaria dell'azienda. L'acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust competenti, con chiusura prevista nel primo trimestre del 2021.

Quella annunciata oggi si inserisce nella serie di acquisizioni e di partnership che Grünenthal ha stipulato negli ultimi anni, tra cui i diritti europei su Nexium™, i diritti globali (esclusi Stati Uniti e Giappone) su Vimovo™, i diritti globali su Qutenza™ e i diritti globali (esclusi Giappone) su Zomig™. La società ha firmato accordi per un valore totale di oltre 1,7 miliardi di dollari USA dal 2016. Recentemente, l'azienda ha annunciato l'approvazione della FDA per l'estensione dell'etichetta Qutenza™ per il trattamento del dolore neuropatico associato alla neuropatia periferica diabetica dei piedi.

Grünenthal mira a rafforzare ulteriormente le sue capacità di ricerca e innovazione nel campo del dolore e ad esplorare opportunità di crescita commerciale nei suoi mercati principali, in particolare Europa, Stati Uniti e America Latina.

“Con l’acquisizione dei diritti su Crestor - conclude Aldo Sterpone, Presidente e Amministratore Delegato di Grünenthal Italia - Grünenthal amplia ulteriormente il suo portfolio, caratterizzato da farmaci con efficacia ampiamente riconosciuta per bisogni terapeutici ancora non totalmente soddisfatti in patologie importanti. L’obiettivo strategico di questi accordi è primariamente quello di sostenere le nostre attività di ricerca e sviluppo indirizzate a perseguire l’innovazione per un mondo libero dal dolore.”

A proposito di Grünenthal

Grünenthal è leader globale nella gestione del dolore e delle malattie correlate. Siamo un’azienda farmaceutica privata, basata sulla ricerca, con una lunga tradizione nel fornire trattamenti innovativi e tecnologie all’avanguardia per i pazienti di tutto il mondo. Il nostro scopo è migliorare la vita dei pazienti e l'innovazione è la nostra passione. Stiamo concentrando tutte le nostre attività e sforzi per lavorare verso la nostra visione di un mondo libero dal dolore. Con headquarter ad Aachen, in Germania, Grünenthal è una società completamente integrata che offre supporto lungo l'intera catena del valore, dallo sviluppo dei farmaci alla commercializzazione. E’ presente in 29 paesi con filiali in Europa, America Latina e Stati Uniti, ha un ampio portfolio di prodotti venduti in più di 100 paesi e impiega 4.700 persone in tutto il mondo.

In Italia, ad Origgio, vicino a Milano, è presente uno dei 5 siti produttivi di Grünenthal insieme a quelli in Cile, Ecuador, Germania e Svizzera. Rilevato da Grünenthal nel 1996, l’impianto produttivo di 50.000 mq2 è impegnato in servizi di produzione, assemblaggio e confezionamento per conto terzi e vanta una capacità produttiva in grado di erogare fino a 2 miliardi di singole unità all'anno e di esportare il 98% della produzione in Europa, Asia e Sud America.

