Il piccolo principe (Le Petit Prince) compie 75 anni, «un bel compleanno per lanciare una collezione di montature per occhiali da bambino»

PARIGI, 3 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- La notizia si è diffusa come una bella favola per Leyesens, azienda francese specializzata nel licensing di occhiali. Nato nel 1943 a New York dalla fantasia di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe è un racconto filosofico con 200 milioni di copie vendute e 400 traduzioni ufficiali, che lo rendono il libro più tradotto dopo la Bibbia e un vero fenomeno commerciale globale.

Montature appositamente progettate per i bambini

Leyesens ha impiegato la sua professionalità per creare una gamma di montature tecniche e morfologiche al tempo stesso, offrendo un equilibrio perfetto per il comfort degli occhi dei bambini. Con 19 modelli in 4-6 colori realizzati in acetato (12 modelli), metallo (3 modelli) o entrambi i materiali (4 modelli), la collezione offre una gamma di 70 articoli in modo che ciascun bambino possa trovare il proprio modello. Tenui e dal fascino intramontabile, i colori sono stati scelti secondo la poetica identità visiva del Piccolo principe, con sottili riferimenti al capolavoro di Saint-Exupéry.

Montature ecosostenibili

Avendo molto a cuore l'ambiente, Leyesens utilizza un acetato biodegradabile certificato ISO 14855. La collezione del Piccolo principe porta con sé i valori umani e universali di Antoine de Saint-Exupéry e aiuta i bambini a comprendere meglio il mondo del futuro. È con questo spirito che Leyesens ha deciso di donare 1 euro per ogni montatura a un'associazione scelta dal bambino (istruzione, difesa dell'ambiente, inclusione sociale, salute). Il piccolo principe è una collezione solidale che i bambini apprezzeranno e saranno fieri di indossare ogni giorno.

Il piccolo principe è un'opera transgenerazionale la cui originalità risiede nella diversa interpretazione a seconda dell'età del lettore. Oggi il marchio è disponibile in un parco divertimenti in Francia, un parco a tema in Corea del Sud, un museo in Giappone e oltre 10.000 prodotti derivati (con partner prestigiosi quali IWC, Montblanc o Moleskine). Il piccolo principe sarà quindi ora disponibile in una collezione di occhiali da vista e da sole per bambini sviluppata da Leyesens, che oggi è uno dei 200 licenziatari del celebre personaggio dai capelli biondi.

Leyesens è una società controllata da 15-1 Diffusion che possiede le licenze Mauboussin, Festina, Armor Lux e Alpine in tutto il mondo per occhiali da vista e da sole.

