Radiologia domiciliare: un business in continua crescita

Radiologia-domiciliare

Milano, 7/12/2020 - Il servizio di radiologia domiciliare, soprattutto in questo periodo storico in cui ritardi nell’approfondimento diagnostico generano gravi conseguenze, si sta rivelando letteralmente di vitale utilità.

La radiologia domiciliare permette infatti ad anziani, disabili, pazienti oncologici, di ottenere comodamente, in tutta sicurezza e in tempi rapidissimi una radiografia del torace o di altre parti del corpo interessate per la diagnostica, mediante l’utilizzo di attrezzature sofisticate e di sistemi informatici in grado di comunicare in via telematica gli esiti e le immagini.

Nel nostro territorio vi sono già realtà individuali che offrono questa tipologia di servizio, fra questi ve ne è uno in particolare, nonché i pionieri della radiologia domiciliare, ovvero, HomeMed.

La mission di HomeMed

HomeMed, nasce nel 2018 dall’idea di due professionisti sanitari che in seguito a 10 anni di lavoro in ospedale, decidono di creare un servizio dedicato a tutti coloro che per svariate motivazioni sono poco autonome e fragili. Con l’ausilio di collaboratori formati ed esperti e l’utilizzo di strumenti e tecnologie all’avanguardia offrono esami radiologici ed ecografici a domicilio, per ora in ben 9 province lombarde e due del Piemonte, ma con un piano di sviluppo che mira a coprire tutto il territorio nazionale.

Già oggi HomeMed esegue parecchie centinaia di esami al mese grazie alla sua flotta di UMR (Unità Mobile Radiologica) che giornalmente copre le aree dove è attivo il servizio.

La mission di HomeMed è quella di sostenere e consentire a chiunque ne abbia la necessità di ricevere comodamente a casa propria uno staff di professionisti in grado di effettuare visite diagnostiche per immagini. Servizi allargati non solo alle persone più fragili, ma anche per tutti coloro che hanno la necessità di un referto rapido, non hanno la possibilità di fare lunghe ore di coda in ospedale o altre strutture sanitarie (poco raccomandato specialmente per via del Covid-19), ma anche per le società sportive, per le aziende e per i loro dipendenti e infine, per RSA e centri fisioterapici.

Tutte realtà che richiedono servizi di diagnostica ad intervalli periodici e soprattutto che richiedono appuntamenti ed esiti nel minor tempo possibile.

Servizi offerti da HomeMed e a chi si rivolgono

I servizi messi a disposizione da HomeMed sono principalmente legati alla diagnostica per immagini tramite radiologie ed ecografie, il tutto attraverso attrezzature scrupolosamente selezionate dai fondatori, che garantiscono un basso dosaggio di radiazioni e specialmente una qualità elevata delle immagini, che si conclude con una rapida fruibilità degli esiti.

Allo stesso modo, i tecnici di radiologia sono stati selezionati fra una vasta lista di professionisti con molti anni alle spalle di esperienza lavorativa in campo medico diagnostico e che oltre a fornire un servizio medico professionali, prestano particolare attenzione anche all’aspetto emotivo e relazionale con il paziente.

Il sistema informatico di cui si avvale HomeMed è in grado di fornire referti firmati in maniera digitale e immagini diagnostiche archiviate online, in grado di essere in tutta sicurezza per la privacy, consultate dal paziente stesso ma anche trasmesse al proprio medico curante.

I servizi offerti sono i seguenti:

• Radiografie ed ecografie a domicilio: questo servizio è il pilastro dell’azienda e queste due specifiche visite vengono somministrate in seguito alla presa di un appuntamento tramite il loro sito, Whatsapp oppure telefonicamente. In seguito alla visita e al pagamento del servizio le immagini saranno esaminate dal radiologo che nell’arco di 12/24 ore fornirà il referto al paziente e al medico di fiducia indicato dal paziente. Questo servizio si rivolge a tutti coloro che vogliono effettuare l’esame all’interno del proprio domicilio, come anziani, sportivi e disabili.

• Convenzioni per aziende, società di servizio domiciliare, palestre, portali medici, società sportive, RSA, CDD e altre società che vogliono mettere a disposizione dei propri clienti o utenti i servizi di radiologia ed ecografia domiciliare di HomeMed.

• Welfare: le aziende italiane sono sempre più interessate ad offrire una situazione di benessere ai propri dipendenti. Proprio per questo i datori di lavoro si fanno carico delle spese sanitarie dei propri dipendenti, creando così un rapporto stabile e di reciprocità.

• Medical Day: sempre in ambito di utenti come aziende, RSA, centri sportivi e poliambulatori, vi è la possibilità di concentrare in un unico giorno tutte le visite mediche per i propri dipendenti o utenti, riducendo in questo modo i tempi di organizzazione e referti.

• Strutture stabili: infine, HomeMed offre la possibilità a poliambulatori, centri fisioterapici e riabilitativi di avere al loro interno delle strutture stabili in grado di fornire esami radiologici ed ecografici, completando così la loro rosa di servizi medici.

Per maggiori informazioni e accordi di Partnership:

HomeMed è un’azienda leader in Lombardia e Piemonte per la somministrazione di esami radiologici ed ecografici a domicilio, mediante strumentazione e figure professionali di qualità, in tutta sicurezza sia sanitaria che di privacy.

Contatti:

E-mail: info@HomeMed.it

Telefono: 350 0131791