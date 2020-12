Addio a Giulio Mortara, il signore della cosmetica naturale

Giulio Mortara

È con immensa tristezza che vi comunichiamo che il fondatore del brand Antos, Giulio Mortara, è venuto a mancare all’età di 76 anni. Bassista de “I Dragoni” negli anni ’60, dopo essersi esibito nei locali più famosi dello stivale, Mortara lavorò per alcuni anni in Provenza come profumiere e alla fine degli anni ‘80 fondò a Ozzano Monferrato l’azienda cosmetica il cui nome trae origine dalla parola greca ᾰ̓́νθος (ánthos), che significa fiore. Volto noto e stimato, Giulio Mortara era esperto di apicoltura nonché formulatore di cosmetici e fragranze. Antos nacque nel 1989 a seguito di una richiesta di una giovane ragazza, laureanda in farmacia, che propose a Mortara, allora proprietario di una piccola azienda di apicoltura, di creare prodotti cosmetici con l'utilizzo di miele, estratti di erbe e materie prime di origine vegetale e altamente dermocompatibili. Giulio accettò quella “sfida”. Il resto è storia. Il brand è divenuto leader nel mondo della cosmetica naturale. Da anni, due dei tre figli di Mortara, Silvia e Gian Luca, hanno deciso di seguire le orme del padre portando avanti la società Emmedue Cosmetics che, oltre a produrre Antos, è attiva nella produzione di cosmetici conto terzi per il mercato italiano ed estero.

Giulio Mortara (da tutti soprannominato “il Signor Antos”), i suoi insegnamenti, la sua irrefrenabile voglia di condividere e la sua prorompente simpatia vivranno per sempre e saranno il faro che continuerà a guidare l’azienda, nata fra le colline del Monferrato, negli anni a venire.

Contatti:

https://antoscosmesi.it/