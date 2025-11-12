Scopri Raccoon 2 SE su Kickstarter: il taglio dell'erba basato sull'intelligenza artificiale per piccoli giardini

SHENZHEN, Cina, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'11 novembre 2025, RoboUP lancia ufficialmente su Kickstarter il Raccoon 2 SE: un robot tagliaerba avanzato ma economico, progettato appositamente per piccoli prati. Dotato di tecnologia di visione AI, un sistema di guida robusto e una configurazione semplice, Raccoon 2 SE rende la cura intelligente del prato accessibile a tutti, con offerte Super Early Bird a partire da soli $359.

Subito pronto all'uso

La seccatura dei cavi perimetrali o di complicate installazioni RTK sono ora solo un lontano ricordo. Con Raccoon 2 SE, gli utenti possono iniziare a tagliare l'erba subito dopo aver disimballato il prodotto. Nessun cablaggio, nessuna configurazione, nessuno stress. Basta premere il pulsante di taglio e Raccoon 2 SE penserà a tutto.

"Fedele alla promessa "Basta premere Play", il Raccoon 2 SE ti consente di creare una mappa del tuo prato e di iniziare a tagliare l'erba subito dopo averlo disimballato, il tutto tramite lo schermo integrato del robot, senza bisogno di ulteriori configurazioni". — Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

Nelle aree target più piccole, inferiori a 80 m², può persino eseguire tagli paralleli, per risultati più puliti ed efficienti senza mappatura.

Nella modalità "area target", si posiziona il dispositivo su una qualsiasi sezione del prato e si lascia che il robot la rifinisca. Non è necessario effettuare prima la mappatura" — Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Fino al bordo, ogni volta

Dotato di visione AI di precisione e pianificazione avanzata del percorso, il Raccoon 2 SE taglia fino al bordo dove il confine è a livello dell'erba, senza lasciare strisce non tagliate o punti mancanti.

"La funzione Ride-on-Edge è particolarmente pratica. È un vantaggio che molti modelli più economici non offrono e fa risparmiare molto lavoro di rifinitura con il trimmer." — Gartenzeile / Canale YouTube

Ricarica rapida in 70 minuti, 150 minuti di taglio erba

Il pacco batteria da 5 Ah si carica rapidamente e garantisce tempi di taglio prolungati per il Raccoon 2 SE, superando le prestazioni delle tipiche batterie da 2,5 Ah presenti nella maggior parte dei piccoli tosaerba sul mercato.

"Con un massimo di 150 minuti, la maggior parte dei prati con una dimensione massima consigliata di 500 m² dovrebbe essere tagliata senza problemi". — Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Sempre pronto per qualsiasi terreno, per la sicurezza di tutti

Grazie alla tecnologia AI Vision, a un potente sistema di guida e a un piatto di taglio con regolazione automatica, il Raccoon 2 SE gestisce pendenze fino al 36%, gradini fino a 4 cm e sentieri stretti fino a 80 cm. Ciò consente di tagliare l'erba senza problemi sotto gli alberi, negli angoli e sotto le grondaie. Inoltre, rileva ed evita persone, animali domestici e oltre 300 ostacoli in tempo reale, fermandosi immediatamente se lo si solleva o lo si inclina, per un taglio dell'erba sicuro e senza preoccupazioni.

"Come vediamo, gli ho appena lanciato una palla e lui l'ha vista subito con la sua telecamera e ha modificato la traiettoria per girarci intorno. Inoltre, ho un cane e il tosaerba robotizzato lo ha rilevato immediatamente, adattando automaticamente anche in questo caso la traiettoria". — iVax / Canale YouTube

Offerte esclusive Kickstarter Early Bird

I sostenitori su Kickstarter possono usufruire del pacchetto Super Early Bird per un tempo limitato, con uno sconto fino al 42%:

I sostenitori saranno i primi a sperimentare un taglio dell'erba senza sforzo e intelligente, a un prezzo imbattibile. Acquista oggi stesso Raccoon 2 SE per assicurarti le migliori offerte Super Early Bird.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.