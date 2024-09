Seegene amplia la linea di prodotti Mpox RUO con un test di rilevamento avanzato per la variante Clade 1

SEOUL, Corea del Sud, 19 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., azienda leader sudcoreana che fornisce soluzioni complete per la diagnostica molecolare PCR , ha annunciato oggi che introdurrà un nuovo tipo di test PCR, per uso esclusivamente a scopo di ricerca (RUO), per contrastare la diffusione della variante Clade Ib del virus mpox (vaiolo delle scimmie), , attualmente prevalente in Africa.

Il nuovo test Novaplex™ MPXV/OPXV plus (RUO) è stato sviluppato per rilevare 3 target che scatenano la malattia indotta dal virus Mpox: Orthopoxvirus non-variola (OPXV), Monkeypox virus (MPXV) e MPXV con l'aggiunta della variante Clade I. La variante Clade I del MPXV è associata a tassi di trasmissione e mortalità più elevati rispetto alla variante Clade II del MPXV.

Il test soddisfa il profilo dei prodotti target (TPPs) emessi dall'OMS, che guidano produttori, fornitori e ricercatori nello sviluppo di nuovi test per il rilevamento dei virus che causano l'Mpox. Inoltre, è in linea con i criteri di scelta dei target ottimali per distinguere tra la variante Clade I e la variante Clade II.

Seegene ha risposto rapidamente all'emergenza sanitaria pubblica globale (PHEIC) dell'agosto 2024 dichiarata dall'OMS in merito all'epidemia di Mpox, sviluppando due test progettati per rilevare il virus Mpox e annunciando piani commerciali per fornire i prodotti ai paesi più bisognosi.

Tra questi, il test Novaplex™ MPXV/OPXV (RUO) è concepito per rilevare il clade I e II dell'MPXV nonché le infezioni da OPXV, mentre il test Novaplex™ HSV-1&2/VZV/MPXV (RUO) è concepito per rilevare simultaneamente quattro virus, tra cui il Monkeypox virus (MPXV), il virus Herpes Simplex (HSV) di tipo 1 e 2 e il virus Varicella-Zoster (VZV). Questi prodotti sono inoltre conformi ai TPP emanati dall'OMS.

"Di fronte alla diffusione inarrestabile del virus Mpox, abbiamo sviluppato nuovi test RUO per il rilevamento dei virus che causano l'Mpox, per soddisfare la crescente domanda di ricerca da parte dei paesi interessati. Ci impegniamo a sostenere attivamente gli sforzi globali per frenare la diffusione del virus Mpox", ha dichiarato Daniel Shin, Vicepresidente Esecutivo e Direttore Vendite e Marketing Globali di Seegene.

Nel 2022, Seegene aveva già sfruttato la propria expertise proprietaria nello sviluppo di reagenti e il sistema automatizzato di sviluppo di reagenti (SGDDS) per creare il test Novaplex™ MPXV (RUO).

Secondo i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC), da gennaio 2024 al 6 settembre 2024 sono stati segnalati complessivamente 24.851 casi sospetti, 5.549 casi confermati e 643 decessi negli stati membri dell'Unione Africana (UA). La variante Mpox si sta ora diffondendo anche al di fuori dei paesi africani, come Svezia, Pakistan, Filippine, Giordania e Thailandia.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta 23 anni di esperienza in ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie multiplex PCR. Questa competenza è stata messa in risalto in modo particolare durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La caratteristica chiave della tecnologia multiplex PCR di Seegene è la capacità di testare simultaneamente, in una sola provetta, fino a 14 patogeni che causano sintomi simili, fornendo informazioni di natura quantitativa sull'infezione da correlare con la progressione della malattia.

