Seeweb sostiene l'Innovazione Scientifica al MaSBic Symposium di Ancona, con al centro le Ultime Scoperte nel Mondo della Proteina

Ancona, 21 Settembre 2023 - In corso ad Ancona, presso l'Università Politecnica delle Marche e sino a domani 22 settembre, uno degli eventi più prestigiosi dell’anno nell’ambito della ricerca scientifica: il MaSBic Symposium, dove esperti e accademici provenienti da diverse discipline si confronteranno per discutere le ultime scoperte e sviluppi nel campo della struttura e della dinamica delle proteine. Questa è la terza edizione del simposio, che unirà competenze in ambito computazionale, strutturale e molecolare

Una Partnership per l'Innovazione Scientifico-Industriale

In questo contesto, Seeweb, azienda leader nel settore dei servizi infrastrutturali, si unisce all'evento in qualità di sostenitore della ricerca scientifica. Seeweb offre servizi di infrastruttura avanzati che supportano il mondo del supercalcolo con un approccio etico e sostenibile, mirato a facilitare l’addestramento di modelli e il data processing con performance elevate e architetture scalabili e disegnate all’insegna dell’efficienza di utilizzo e di consumo energetico. La collaborazione tra il MaSBic Symposium e Seeweb rappresenta un passo significativo verso la collaborazione tra il mondo dell'innovazione scientifica e tecnologica. Ieri, al simposio, da remoto, l’intervento di Marco Cristofanilli, Head of AI Cloud Seeweb, che ha introdotto i benefici delle architetture cloud specifiche per l’IA e per il calcolo scientifico.

MaSBiC Symposium: l'unione tra tecnologia e bioingegneria

Negli ultimi decenni, il rapporto tra la struttura delle proteine e la loro funzione è stato oggetto di ampi studi, mirati a comprendere i meccanismi molecolari che sottendono processi biologici cruciali e, soprattutto, le cause di molte malattie. Tale relazione tra struttura e funzione delle proteine è anche un argomento di grande interesse nel campo della nanotecnologia, con importanti implicazioni in campo medico e industriale.

Il gran numero di strutture ad alta risoluzione risolte negli ultimi anni, insieme ai progressi negli approcci sperimentali e teorici, hanno gettato nuova luce sulla dinamica e sui meccanismi di azione delle proteine, degli enzimi e dei complessi macromolecolari. Grazie all'avanzamento delle tecnologie di bioingegneria, le proteine e le loro versioni più corte - peptidi e peptidomimetici - sono diventati strumenti versatili per investigare, comprendere e invertire il meccanismo molecolare alla base delle malattie genetiche.

Il 3° Simposio Annuale MaSBiC riunisce scienziati computazionali, strutturali e molecolari che indagano tutte le sfaccettature della struttura delle proteine, della dinamica, del piegamento, della nanotecnologia e molto altro. Il Marche Structural Biology Center (MaSBiC) è un laboratorio per la Produzione Proteica ad Alto Throughput (HTPP), coinvolgendo il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DiSVA), il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). Il MaSBiC è stato istituito nel 2015 in stretta collaborazione con il laboratorio di Produzione Proteica ad Alto Throughput del New York Structural Biology Centre (NYSBC, www.nysbc.org)

Nel corso del Simposio, otto relatori invitati spiegheranno come una vasta gamma di approcci di ricerca possa contribuire ad affrontare importanti e complesse problematiche nel campo della struttura e della funzione delle proteine. Allo stesso tempo, saranno riservati slot temporali ai giovani ricercatori per consentire loro di presentare le scoperte della loro ricerca in un formato di 20 minuti. Oltre alle presentazioni orali, saranno organizzate anche due sessioni poster per permettere ai partecipanti di condividere le loro scoperte e aumentare il livello delle discussioni.

Il MaSBic: Eccellenza nella Ricerca Scientifica

Il Marche Structural Biology Center (MaSBic) è un laboratorio di ricerca scientifica di fama internazionale. Il centro si specializza nella High-Throughput Protein Production (HTPP) e coinvolge il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DiSVA), il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). Creato nel 2015 grazie alla stretta collaborazione con il laboratorio di produzione di proteine ad alto rendimento del New York Structural Biology Center (NYSBC), il MaSBic svolge un ruolo fondamentale nella ricerca scientifica a livello internazionale.

Dettagli dell'Evento

Il MaSBic Symposium di Ancona, intitolato "Advances in Protein Science: Exploring Structure, Function, and Beyond," si terrà presso il Dipartimento delle Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM). Sarà possibile seguire l'evento sia in presenza che online tramite un canale dedicato su Zoom.

Seeweb è entusiasta di sostenere questa iniziativa di prim'ordine e di essere presente. Per ulteriori informazioni sul programma e per registrarsi all'evento, si prega di visitare il sito web ufficiale del MaSBic Symposium all'indirizzo https://disvamasbic-symposium.bio-groups.com

Seeweb è impegnata a sostenere l'innovazione scientifica e tecnologica attraverso partnership significative come quella con il MaSBic Symposium. L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per coloro che desiderano esplorare le ultime frontiere della ricerca sulle proteine e condividere idee con esperti di tutto il mondo. Siamo ansiosi di vedere cosa emergerà da questa collaborazione e come continueremo a guidare l'innovazione in avanti nel settore della ricerca scientifica.

Per ulteriori informazioni su Seeweb e le sue iniziative nel campo dell'innovazione scientifica, si prega di visitare il sito web aziendale all'indirizzo https://www.seeweb.it

