Serie A – Si riapre la lotta scudetto Napoli ancora favorito, a 1,30 su Sisal.it. Ipotesi spareggio a 12

Roma, 12 maggio 2025 – 180 minuti con il fiato sospeso. La lotta scudetto si è riaperta a due giornate dalla fine del campionato, dopo che il Genoa ha fermato il Napoli mentre l’Inter è uscita vincitrice dalla sfida con il Torino, portandosi così a meno uno dalla capolista. Ci aspetta dunque un finale di campionato da brividi, con il Napoli che – sulla carta – ha gli impegni più facili: a Conte tocca infatti il Parma, a quattro punti sulle terzultime in classifica, Lecce ed Empoli, e il Cagliari, a +5 sulla zona pericolosa. Più in salita la strada dell’Inter che troverà la sua ex Lazio - in piena lotta per un posto in Champions - e il Como, già salvo. Tutto può succedere, come dimostra la giornata appena trascorsa, ma, per gli esperti Sisal, il Napoli ha nelle mani il suo destino e resta così favorito per la vittoria del tricolore, a 1,30, con la rimonta dell’Inter che vale 3,50.

C’è poi l’ipotesi che il campionato non si chiuda alla 38esima giornata. Napoli e Inter potrebbero infatti terminare la stagione a pari punti e, con lo scontro diretto in parità e la differenza reti favorevole ai nerazzurri (+42 contro +30), ciò vorrebbe dire giocarsi tutto in un clamoroso spareggio Scudetto. Uno scenario che resta in piedi ma che, proposto a 12,00, sembra ancora difficile per gli esperti Sisal.

