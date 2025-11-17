SGX Derivatives percorre nuove strade con i futures perpetui sulle criptovalute di livello istituzionale

SINGAPORE, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SGX Derivatives sta riscrivendo le regole del trading istituzionale di criptovalute con il lancio di contratti futures perpetui su Bitcoin ed Ethereum. Questa iniziativa storica convoglia la disciplina, la fiducia e la trasparenza dei mercati finanziari globali verso i prodotti più dinamici delle criptovalute, fissando un nuovo standard per il settore.

Lanciati il 24 novembre 2025, questi contratti innovativi offrono una struttura continua e senza scadenza, prediletta dalle comunità cripto-native, unita ai solidi standard di compensazione e margine dei derivati quotati. Con questo lancio, gli investitori[1] possono accedere a futures perpetui su criptovalute di livello istituzionale all'interno di un quadro regolamentato e autorizzato dall'exchange, segnando così un importante passo avanti nel collegare i mercati della finanza tradizionale e delle attività digitali.

Un punto di svolta per i mercati delle criptovalute

I contratti futures perpetui rappresentano oltre 187 miliardi di dollari USA[2] in volumi medi giornalieri a livello globale, con l'Asia al centro di questa crescita. Tuttavia, questi flussi restano in gran parte quotati e gestiti su piattaforme offshore al di fuori dell'Asia. Portando questi flussi all'interno dell'exchange, SGX consentirà alle istituzioni di negoziare e acquisire esposizione a Bitcoin ed Ethereum con sicurezza e scalabilità.

Michael Syn, Presidente di SGX Group, ha affermato: "Gli asset digitali hanno fatto il loro ingresso nel portafoglio degli investitori istituzionali. Abbiamo compiuto il passo successivo, logico e consapevole: applicare la stessa disciplina istituzionale che sostiene i mercati globali al payoff più scambiato delle criptovalute. Inserendo i titoli perpetui in un quadro regolamentato e autorizzato dall'exchange, garantiamo alle istituzioni la fiducia e la scalabilità che stavano aspettando."

I contratti perpetui su criptovalute hanno come benchmark gli indici iEdge CoinDesk Crypto Indices[3], allineando la determinazione dei prezzi a benchmark di livello istituzionale ampiamente riconosciuti nel settore.

Andy Baehr, responsabile prodotti e ricerca di CoinDesk Indices, ha affermato: "Oltre due terzi di tutto il trading di criptovalute avviene in derivati e i futures perpetui offrono caratteristiche e vantaggi unici che li hanno resi così apprezzati. Siamo entusiasti di vedere SGX Derivatives introdurre futures perpetui onshore con margini e compensazione tradizionali e siamo lieti di supportare il tasso di riferimento per questo contratto innovativo."

Il settore accoglie con favore l'iniziativa di ampliare l'accesso istituzionale

Il lancio ha ricevuto feedback incoraggianti dagli operatori di mercato, che lo considerano un passo provvidenziale e strategico per promuovere l'accesso ai mercati delle criptovalute, che sono sempre più di tendenza.

Leonard Hoh, direttore generale di Bitstamp by Robinhood – Asia Pacific, ha affermato: "Questo lancio riflette l'evoluzione delle infrastrutture e della partecipazione al mercato ed è entusiasmante vedere un benchmark ancorato a Singapore rispecchiare la liquidità che vediamo in Asia. Si tratta di un passo importante affinché le istituzioni possano operare su larga scala e siamo orgogliosi di collaborare con SGX per fornire connettività all'ecosistema globale delle criptovalute."

Patrick Yeo, responsabile degli asset digitali per i mercati finanziari globali, DBS Bank, ha affermato: "I contratti futures perpetui su criptovalute offrono ai trader istituzionali maggiore precisione ed efficienza del capitale nella gestione dei loro portafogli di asset digitali rispetto alle transazioni spot. Inoltre, la compensazione e i margini di questi derivati secondo gli stessi standard degli strumenti tradizionali aprono la strada a una più ampia adozione e segnano un nuovo importante traguardo nella crescente maturazione dell'ecosistema degli asset digitali. DBS è lieta di supportare il lancio di SGX in qualità di membro del suo comitato per l'indice delle criptovalute e ci impegniamo a condividere la nostra competenza e le nostre idee in qualità di pionieri in questo settore per promuovere un ecosistema di asset digitali solido e responsabile a Singapore."

Joseph Chang, co-fondatore e CEO di Liquibit Capital, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di supportare il lancio dei futures perpetui su criptovalute di SGX, un passo fondamentale per portare liquidità regolamentata ai mercati asiatici in crescita degli asset digitali. Le prestazioni eccezionali iniziano con una solida gestione del rischio, e la mossa di SGX offre esattamente questo."

CJ Fong, direttore generale APAC di GSR, ha affermato: "I contratti futures perpetui di livello istituzionale rappresentano un traguardo fondamentale nell'evoluzione dei mercati delle criptovalute. Unendo la credibilità globale di SGX con l'innovazione crypto-nativa, stiamo gettando le basi per una partecipazione regolamentata e su larga scala agli asset digitali."

Gracie Lin, CEO di OKX Singapore, ha affermato: "Abbiamo osservato una crescente domanda di benchmark ancorati a livello regionale, soprattutto perché le istituzioni cercano di integrare l'esposizione alle criptovalute insieme ad altre classi di asset. Si tratta di un passo naturale nell'evoluzione del mercato di Singapore e questo punto di riferimento più profondo aggiunge trasparenza e fiducia ai partecipanti istituzionali, contribuendo a sostenere la crescita a lungo termine dell'ecosistema."

Melvin Deng, CEO di QCP, ha affermato: "L'ingresso di SGX nel mercato dei futures perpetui rappresenta un momento decisivo per i mercati asiatici degli asset digitali. Da tempo i partecipanti istituzionali sono alla ricerca di uno spazio regolamentato che unisca la familiarità delle infrastrutture di mercato tradizionali con l'innovazione dei prodotti crypto-nativi. Questo lancio mette in luce l'approccio innovativo di SGX per incoraggiare gli investitori globali a investire in asset digitali a Singapore."

Ramesh Arumugam, amministratore delegato per l'area Asia-Pacifico di Virtu Financial, ha affermato: "I futures perpetui sulle criptovalute compensati centralmente rafforzano le basi della liquidità del mercato, attingendo direttamente ai nostri flussi giornalieri esistenti. Questa infrastruttura agevola la determinazione e l'esecuzione dei prezzi, incrementando in modo sostanziale la nostra capacità e abilità di presentare con sicurezza quotazioni alle controparti istituzionali."

Il comunicato stampa ufficiale è disponibile nell' allegato.

Questa versione è una traduzione. Per un testo dalla massima accuratezza professionale, si prega di fare riferimento alla versione ufficiale in lingua inglese.

Per maggiori informazioni sui contratti futures perpetui in criptovalute SGX, visitare il sito www.sgx.com/crypto.

[1] Si riferisce a investitori accreditati, esperti e istituzionali. [2] Fonte: CoinDesk Research, numero DAV da gennaio 2025 a settembre 2025. [3] Gli iEdge CoinDesk Cryptocurrency Indices sono una serie di indici che coprono benchmark in tempo reale e tassi di riferimento per Bitcoin ed Ethereum (vedere https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices per maggiori informazioni).

