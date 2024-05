Sinfonia Group annuncia il completamento del Padiglione degli Stati Uniti alla Biennale di Venezia 2024, apre una nuova filiale a Treviso e nomina una nuova amministratrice delegata

VENEZIA, Italia, 3 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Sinfonia Group, è orgoglioso di annunciare il completamento del Padiglione degli Stati Uniti alla Biennale di Venezia 2024, l'apertura di una nuova filiale a Treviso e la promozione di Alessia Vicenzi a CEO della sede italiana.

Il padiglione degli Stati Uniti, progettato da Sinfonia Group in collaborazione con l'acclamato artista Jeffrey Gibson, esemplifica l'innovazione architettonica contemporanea e il dialogo culturale, dimostrando l'impegno di Sinfonia Group all'eccellenza e alla creatività in architettura.

Pierpaolo Martiradonna, CEO di Sinfonia Group, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di presentare il padiglione degli Stati Uniti alla Biennale di Venezia 2024. Questo progetto rappresenta l'ingegnosità architettonica e rispecchia uno scambio culturale dinamico. La collaborazione con Jeffrey Gibson ci ha permesso di infondere nel padiglione prospettive artistiche uniche".

I nuovi uffici di Treviso segnano un'espansione strategica in Europa, con l'obiettivo di rafforzare la presenza di Sinfonia Group e fornire servizi localizzati. Inoltre, l'azienda supporta le imprese italiane nello stabilire operazioni di negli Stati Uniti, promuovendo la qualità del "Made in Italy" all'estero.

Alessia Vicenzi, la nuova CEO della sede italiana, vanta una vasta esperienza nel panorama architettonico locale e internazionale, promettendo di stimolare la crescita e rafforzare la posizione di Sinfonia Group in Europa.

"Questo è un momento importante per Sinfonia Group poiché espandiamo la nostra presenza in Italia e continuiamo a contribuire alla comunità globale dell'architettura", ha aggiunto Martiradonna. "La leadership di Alessia porterà senza dubbio le nostre operazioni italiane a nuovi traguardi".

Sinfonia Group è noto per il suo approccio progettuale innovativo e per la gamma di servizi offerti – gestione del progetto, sviluppo del design e la rappresentanza della titolarità. È specializzato nella vendita al dettaglio di articoli di lusso di fascia alta, in studi di artisti e nel settore dell'ospitalità, con clienti come Moncler, Birkenstock, e Gianvito Rossi.

Per ulteriori informazioni su Sinfonia Group e sui suoi progetti visitare www.sinfoniagroup.com.

Informazioni su Sinfonia Group

Sinfonia Group è uno studio di architettura globale rinomato per la fusione di design innovativo e spazi funzionali.

Contatto per i media:

Pierpaolo MartiradonnaSinfonia Grouppierpaolo@sinfoniagroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2402327/FedeC_WebRes4589.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2402366/N23A7885.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sinfonia-group-annuncia-il-completamento-del-padiglione-degli-stati-uniti-alla-biennale-di-venezia-2024-apre-una-nuova-filiale-a-treviso-e-nomina-una-nuova-amministratrice-delegata-302134775.html