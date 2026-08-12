PORTO, Portogallo, 12 agosto 2026 /PRNewswire/ -- La soluzione aiuterà la polizia norvegese in tutta la Norvegia a garantire una pianificazione efficace dei turni e delle capacità, a fornire una panoramica delle competenze disponibili, a favorire la gestione operativa in tempo reale e a consentire approfondimenti sulla forza lavoro basati sui dati.

"Siamo lieti della fiducia riposta in noi. Si è trattato di una delle procedure di appalto più articolate che abbiamo affrontato, che riflette sia la complessità della sfida che l'eccellenza dell'istituzione da cui è stata indetta", afferma Frederico Magalhães, Founder e CEO di SISQUAL® WFM. "L'accordo rappresenta una convalida della nostra tecnologia e della nostra esperienza nel mettere le organizzazioni di importanza critica nelle condizioni di garantire affidabilità e alta qualità. Siamo molto orgogliosi di assistere la polizia norvegese", continua.

Semplificare la quotidianità lavorativa della polizia

SISQUAL® WFM vanta un'ampia esperienza nell'assistere organizzazioni che operano con modelli complessi di turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, leggi sul lavoro rigorose ed elevati requisiti di sicurezza. In Norvegia, Devoteam fornirà assistenza tramite esperti nella gestione dei progetti.

"Devoteam è orgogliosa di assistere SISQUAL® WFM nel soddisfare i requisiti di qualità della polizia. Riteniamo che questa sia un'entusiasmante opportunità per mettere a disposizione le nostre competenze e creare una collaborazione efficace ben consolidata sia con il cliente che con il fornitore di tecnologia. Il nostro obiettivo è attenuare i rischi di distribuzione e garantire un'implementazione fluida ed efficace che aiuti la polizia a gestire le proprie risorse in modo più intelligente", afferma Jonas Höfde, CEO di Devoteam Norway.

Il contratto è stato firmato lunedì 22 giugno. L'implementazione sarà avviata quest'autunno.

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Informazioni su SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM è un'azienda tecnologica per la gestione della forza lavoro (Workforce Management) fondata nel 1992. La sua piattaforma aiuta le organizzazioni di medie e grandi dimensioni a pianificare, a gestire e a ottimizzare la propria forza lavoro, garantendo che la persona giusta sia nel posto giusto al momento giusto. Con una presenza sui mercati internazionali, SISQUAL® WFM assiste oltre 1,5 milioni di dipendenti e più di 100.000 team leader in tutto il mondo, aiutando le organizzazioni a migliorare l'efficienza operativa, a rispettare la legge, a ridurre il costo del lavoro, ad aumentare la produttività e a migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Per ulteriori informazioni: www.sisqualwfm.com

Informazioni su Devoteam

Devoteam è una delle principali società di consulenza norvegesi per la trasformazione digitale. Assistiamo i nostri clienti dalle prime fasi della progettazione e della strategia, fino ad arrivare alla gestione e all'esecuzione delle trasformazioni digitali. Collaboriamo con i cinque principali fornitori di tecnologie cloud: Microsoft, Google, AWS, Salesforce e ServiceNow. Come parte del gruppo Devoteam, con sede a Parigi, siamo rappresentati in oltre 20 Paesi con oltre 11.000 consulenti in tutta l'area EMEA.

Per ulteriori informazioni: www.devoteam.com

Per ulteriori osservazioni, contattare:

Frederico Magalhaes, CEO di SISQUAL® WFMf.magalhaes@sisqual.com

Jonas Höfde, CEO di Devoteam Norwayjonas.hofde@devoteam.com

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