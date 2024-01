Slenergy inizia il 2024 con il lancio del suo iShare-Home Solar Kit aggiornato

MADRID, 22 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Slenergy, azienda leader nell'innovazione del settore delle energie rinnovabili, sta per conquistare di nuovo l'attenzione di tutto il mercato dell'energia solare per il settore residenziale europeo con la versione aggiornata di iShare-Home One-Stop Intelligente Soluzione Energetica Residenziale. Proseguendo sulla scia del proprio importante successo ottenuto durante il 2023, la versione standard del solar kit debutterà alla fiera internazionale di GENERA 2024 sull'energia e l'ambiente (GENERA 2024 – Energy and Environment International Trade Fair), che si tiene a Madrid il 6 febbraio.

Durante lo scorso anno, Slenergy ha effettuato importanti investimenti per lo sviluppo locale, con un focus specifico sul servizio tecnico e i team di assistenza, così come sulle capacità di stoccaggio nei magazzini. Avendo riconosciuto l'importanza dello stabilire un network locale solido per soddisfare al meglio le necessità dei propri clienti, le società sussidiarie in Germania e Spagna, situate rispettivamente a Francoforte sul Meno e Madrid, sono ora completamente operative.

Il rivoluzionario sistema per pannelli solari iShare-Home è stato inizialmente rivelato a Monaco di Baviera lo scorso maggio, seguito poi da uno spettacolare evento a Milano a ottobre. Dopo il suo lancio, il solar kit one-stop ha ricevuto una calda accoglienza dal mercato, venendo installato in migliaia di abitazioni tra Germania, Spagna e Italia. Durante il mese del Partner Training & Guidance Tour dello scorso luglio, gli ingegneri di Slenergy hanno effettuato delle sessioni di formazione in città come Stoccarda, Lipsia e Amburgo, dedicandosi ai canali partner più importanti.

La versione aggiornata del solar kit single-window (a singola finestra), che include la consegna dell'intero kit in una sola spedizione e il servizio completo di elaborazione, ha mostrato di avere degli importanti miglioramenti. Il sistema iShare-Home ora include dei pannelli solari, l'inverter ibrido, la batteria per l'immagazzinamento dell'energia, la struttura per il montaggio, il set di cavi, il sistema per la gestione smart dell'energia, la pompa di calore, lo smart charger per auto elettriche e l'innovativa iBox, assicurando così una protezione completa.

La funzione chiave della versione aggiornata del sistema iShare-Home si trova nel proprio smart OM, facilitato dalla SmartBox. Tramite il suo hardware IoT, che raccoglie dati operativi in tempo reale ed esegue strategie di controllo smart, i proprietari dispongono di un controllo totale sulla generazione di elettricità del proprio sistema e sul consumo in tempo reale, consentendo così di avere una riduzione dei costi e ottimizzare l'autosufficienza energetica.

Tra le aggiunte più importanti in questa nuova versione troviamo la struttura per il montaggio su misura per i tetti piani, insieme all'aggiunta delle pompe di calore, lo smart charger per i veicoli elettrici e le iBox. La versione aggiornata del sistema iShare-Home verrà lanciato durante la fiera GENERA 2024 a Madrid. I visitatori possono visitare lo stand di Slenergy al posto 9D17 dal 6 al 8 febbraio, per saperne di più su questa soluzione unica per l'energia solare e altri prodotti di punta dell'azienda.

Con il prossimo step che si terrà alla K.EY exhibition del 28 febbraio, Slenergy dimostra di rafforzare le proprie importanti ambizioni per il mercato residenziale europeo. L' azienda è impegnata da un lato nel fornire uno dei sistemi più facili per gli installatori, dall'altro nel contribuire a un futuro più sostenibile per tutti.

