Snaitech presenta il Bilancio di Sostenibilità 2022: crescita record, innovazione e csr a 360°

Il documento – giunto alla sua settima edizione – racconta l’impegno e i risultati di Snaitech nell’ambito dei quattro pilastri che rappresentano l’identità e guidano la strategia dell’azienda: mercato regolamentato, innovazione, CSR e persone.

Milano, 19 giugno 2023 – È stato pubblicato oggi il Bilancio di Sostenibilità 2022 di Snaitech in occasione della quinta edizione della Snaitech Sustainability Week, un’intera settimana – dal 19 al 23 giugno – dedicata alla comunicazione, all’informazione e al confronto rispetto ai valori, ai principi etici e al percorso di sostenibilità dell’azienda leader in Italia nel settore del gioco legale.

«Le persone di Snaitech sono accomunate dal costante desiderio di crescere, migliorarsi e mettersi alla prova con obiettivi ambiziosi. Accogliamo quotidianamente nuove e stimolanti sfide che abbiamo cercato di raccontare in un unico documento, il Bilancio di Sostenibilità – ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. – Come per ogni sfida, il traguardo finale che abbiamo raggiunto insieme ci ha riempito d’orgoglio: la rendicontazione non finanziaria 2022 ripercorre le piccole e grandi rivoluzioni che ci hanno messo alla prova in questi ultimi anni, di fronte alle quali noi di Snaitech ci siamo rimboccati le maniche, dimostrando di essere all’altezza di una “nuova normalità”. Il nostro proposito per il 2023 e per gli anni a venire è consolidare ulteriormente la crescita che ha caratterizzato il 2022 con la certezza che sapremo scrivere un nuovo capitolo grazie alle competenze, alle professionalità e al senso di appartenenza che caratterizzano la nostra fantastica squadra.»

Giunto alla sua settima edizione, il Bilancio di Sostenibilità si pone come obiettivo approfondire i quattro pilastri su cui poggia l’universo valoriale, ma anche la strategia aziendale, di Snaitech: il mercato regolamentato, l’innovazione, la sostenibilità e le persone.

Il primo pilastro è il mercato regolamentato, ovvero la più solida ed importante garanzia nei confronti dei consumatori. La regolamentazione del settore del gioco pubblico rappresenta infatti un importante argine all’illegalità e una risorsa per l’erario; i concessionari – in questo quadro – svolgono un ruolo fondamentale poiché sono chiamati ad assumersi precise responsabilità a garanzia della tutela della legalità. Snaitech è consapevole di questo impegno e prende molto seriamente questa responsabilità, identificando la regolamentazione come caposaldo della dimensione identitaria, rispettando le norme vigenti, ma soprattutto svolgendo una politica attiva di contrasto a qualsiasi forma di illegalità o irregolarità e di promozione del gioco responsabile.

Nel 2022, Snaitech – che può contare su una delle più estese reti fisiche di giochi e servizi con 2.023 punti gioco scommesse, 37.429 nulla osta di esercizio AWP e 10.590 diritti VLT – ha destinato circa 1.450 ore di formazione ai dipendenti sui temi di compliance legati al gioco responsabile, all’antiriciclaggio, al contrasto all’evasione fiscale (+59% rispetto al 2021) e ai temi di compliance con la normativa riguardante tematiche anticorruzione e reati previsti dal Modello 231. Inoltre, l’azienda ha ottenuto per l’ottavo anno consecutivo la Certificazione internazionale G4 sul Gioco Online, che valuta l’applicazione di strumenti legati al gioco responsabile.

Il secondo dei quattro driver è l’innovazione, il pilastro sul quale si fonda la leadership di Snaitech, leader nel 2022 nel settore delle scommesse sportive (retail e online combinate, misurate per GGR). La capacità di innovare, anticipando o addirittura lanciando le nuove tendenze in un settore naturalmente vocato all’innovazione e ad altissimo contenuto tecnologico è ciò che ha contraddistinto l’azienda negli ultimi anni. Consapevole delle sinergie che possono essere generate dall’integrazione tra retail fisico e piattaforma online, Snaitech ha lavorato per consolidare la propria offerta online e garantire una customer experience contraddistinta dall’omnicanalità.

Grazie a questa strategia e al grande lavoro di potenziamento dell’infrastruttura digitale, nel 2022 il Gross Gaming Revenue dell’online (ovvero la raccolta al netto delle vincite) è cresciuto del 5,4% rispetto al 2021, passando da 384 a 405 milioni di euro, una percentuale significativa alla luce della ripartenza del Retail che rafforza ulteriormente il posizionamento di Snaitech nel comparto dei giochi online. I conti gioco attivi nell’anno hanno per la prima volta superato quota 650.000, facendo segnare un incremento dell’11% rispetto al 2021. La crescita dell’online ha anche sostenuto i conti: i ricavi della Società sono cresciuti del 54% attestandosi a 900,4 milioni di euro, mentre l’Ebitda è aumentato del 39% rispetto al 2021, arrivando a 254,5 milioni di euro.

L’innovazione ha guidato Snaitech anche nel proprio processo di internazionalizzazione che ha visto nel 2022 il compimento operativo dell’integrazione con HAPPYBET, brand di betting con circa 90 dipendenti, 4 sedi principali e 130 punti vendita tra Austria e Germania.

Il terzo dei quattro pilastri dell’identità di Snaitech è la sostenibilità: dal 2021 la società ha ufficializzato il proprio impegno, aderendo formalmente ai dieci principi dello UN Global Compact – la più grande iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità del business – e impegnandosi a dare il proprio contributo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nel corso del 2022, Snaitech ha incrementato fortemente gli sforzi in ambito Sostenibilità Ambientale grazie alla collaborazione con Rete Clima e al progetto di forestazione urbana “PIANTALA! Più persone creano cambiamento. Più alberi fanno una foresta”, oltre che l’impegno nella lotta all’inquinamento da plastica grazie alla partnership con Plastic Free. Naturalmente, anche nel 2022 sono proseguite le numerose iniziative benefiche che Snaitech porta avanti da anni attraverso iZilove Foundation, l’ente del Gruppo dedicato alle good causes, tra cui la partnership consolidata con Special Olympics. Nell’ambito di questa collaborazione, Snaitech ha anche annunciato un’attività di volontariato in occasione degli Special Olympics World Games, che si svolgono in questi giorni (fino al 25 giugno) a Berlino. Per la prima volta, saranno coinvolti anche i colleghi di HAPPYBET (Austria, Germania e Malta) che scenderanno in campo insieme ai volontari italiani per supportare gli Atleti.

L’ultimo, e in questo caso più importante, pilastro dell’identità aziendale sono le persone: asset strategico e imprescindibile, nonché vero punto di forza di Snaitech. L’attenzione nei confronti delle persone si concretizza in un’azione costante e mirata alla creazione di un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e meritocratico, all’interno del quale ognuno possa esprimersi liberamente, essere valorizzato per le proprie capacità e accrescere le proprie competenze. A dimostrarlo è la percentuale di occupazione femminile, pari al 45%, e di presenza femminile in CDA, pari al 43%. Non solo, l’approccio di Snaitech nei confronti delle persone è evidente anche dal nuovo Contratto Integrativo Aziendale di Secondo Livello, in vigore da gennaio 2023, che – tra le altre cose – prevede un importante sostegno alle neo-genitorialità (contributo per il pagamento della retta dell’asilo nido, misure a sostegno del rientro full-time delle madri lavoratrici), il congedo per le donne vittime di violenza di genere (due mesi aggiuntivi rispetto a quanto previsto da legge), la banca ore solidale per aiutare i colleghi in difficoltà e molto altro.

Nel 2022, sono state inoltre confermate le importanti partnership con Valore D e Parks ‐ Liberi e Uguali, associazioni impegnate a promuovere all’interno delle aziende i valori dell’inclusione e del rispetto della persona e delle diversità, soprattutto in riferimento all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Snaitech ha inoltre dedicato 1.936 ore di formazione sui temi diversity & inclusion, oltre ad aver dato vita al progetto “La consapevolezza prende forma”, nato per sensibilizzare sulle tematiche dell’inclusione e per generare una cultura aziendale maggiormente in grado di canalizzare, orientare e accogliere tutte le diversità.

