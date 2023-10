Snaitech rinnova il supporto al “Premio Costruiamo il Futuro” a sostegno delle associazioni sportive milanesi

Snaitech si conferma partner dell’iniziativa per il quinto anno consecutivo

Premiate 59 associazioni per un totale di 123.000 euro di contributi e 2.500 euro di forniture

Milano, 23 ottobre 2023 – Si è svolta sabato 21 ottobre la cerimonia conclusiva della settima edizione del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e supportata da Snaitech dal 2018 tramite iZilove Foundation, l’ente del Gruppo dedicato alle good causes.

Nato per sostenere attraverso piccoli contributi in denaro le tante associazioni non profit che operano in ambito sportivo e sociale, il Premio Costruiamo il Futuro è approdato a Milano e provincia sette anni fa per supportare concretamente l’impegno e i progetti delle associazioni sportive milanesi che dedicano il loro operato a bambini e ragazzi, generando ambienti positivi capaci di educare attraverso lo sport, la passione e la lealtà. Valori, questi, alla base della cultura aziendale di Snaitech.

Per questa ragione, l’azienda ha deciso di supportare per il sesto anno consecutivo il Premio Costruiamo il Futuro, offrendo un contributo concreto a realtà sportive dilettantistiche legate al territorio e attive nella promozione dell’accoglienza, dell’inclusione e della sensibilizzazione nei confronti di tematiche importanti come il bullismo.

«Per noi di Snaitech questo Premio ha una valenza estremamente importante. Ci sentiamo, infatti, legati ai valori dello sport, respiriamo sport quotidianamente, lavoriamo per diffondere i valori del rispetto, della passione, dell’inclusione e dello spirito di squadra. Crediamo davvero che lo sport possa essere uno strumento di aggregazione, di riconoscimento sociale e di crescita individuale. – ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech – In un momento storico in cui ci troviamo a confrontarci quotidianamente con sofferenze e conflitti, ritrovarsi all’interno di un contesto in cui si vanno a premiare realtà che si sono messe a disposizione per costruire qualcosa di concreto sul territorio, scoprire e conoscere iniziative nobili che richiedono sacrificio, tempo e dedizione per la loro realizzazione, è davvero una boccata di ossigeno, un segno di fiducia e di speranza nella capacità degli uomini di voler ancora costruire a favore di altri uomini e voler credere in un futuro migliore.»

Il Premio consiste in un contributo in denaro – per sostenere spese ordinarie o straordinarie e sviluppare progetti – o nella fornitura di materiale sportivo: in sette anni, la Fondazione ha sostenuto per l’area di Milano 270 associazioni sportive, devolvendo loro un totale di 540.000 euro di contributi.

Nella cerimonia di sabato 21 ottobre 2023 sono state premiate 59 associazioni selezionate con cura dal Comitato d’Onore – presieduto dal Professor Lorenzo Ornaghi e composto dai partner del progetto e da personalità del mondo culturale e del terzo settore, oltre che da alcuni rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro – che hanno ricevuto un totale di contributi in denaro pari a 123.000 euro e forniture per 2.500 euro.

