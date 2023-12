Solidarietà e spettacolo. oltre 700 manager a teatro per sostenere le associazioni umanitarie del veneto

Fochesato: “Una serata in musica per essere vicini a chi, ogni giorno, si occupa di migliorare il territorio e le condizioni dei più fragili”.

Vicenza, 18 dicembre 2023 – I manager e la musica sostengono la solidarietà. Oltre oltre 700 i manager, provenienti da tutto il Veneto, che sabato 16 dicembre, si sono ritrovati al Teatro Palladio della Fiera di Vicenza per assistere a “Musica Maestro” l’evento natalizio di beneficenza organizzato da Manageritalia Veneto. Una serata per farsi gli auguri che ha unito musica, spettacolo e attenzione verso il prossimo.

Ad accogliere gli ospiti e a ringraziarli per la partecipazione a sostegno dell’iniziativa, Lucio Fochesato, Presidente di Manageritalia Veneto affiancato dalla simpatia e dall’ironia di Moreno Morello, storico inviato di Striscia la Notizia che per l’occasione ha smesso i panni dell’impavido fustigatore di truffatori e lestofanti per indossare quelli del conduttore dell’evento.

“Una serata che oltre a consolidare lo spirito d’appartenenza tra i numerosi manager del territorio veneto alla nostra comunità professionale, vuole essere un vero e proprio momento di condivisione per rinnovare la nostra vicinanza a molte pregevoli realtà del terzo settore che ogni giorno si impegnano ad aiutare i più fragili, perché c’è vero sviluppo economico e sociale solo se non si lascia indietro nessuno” così ha commentato l’iniziativa Lucio Fochesato, Presidente di Manageritalia Veneto.

L’intero incasso e le donazioni dei presenti sono stati devoluti da Manageritalia Veneto a sostegno dei progetti realizzati da: A.L.I.Ce. Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale, SOS BAMBINO International Adoption, Associazione Viviautismo ODV, Società Teosofica italiana, sede di Padova, e Patronato Leone XIII di Vicenza.

La serata, dopo il tradizionale scambio di auguri natalizi, ha preso il via sulle note di “Musica Maestro” lo spettacolo canoro ideato e realizzato da Vittorio Matteucci e Stefania Miotto che, accompagnati da un trio di eclettici musicisti, hanno condotto il pubblico attraverso un lungo viaggio in musica, quella con la M maiuscola in un divertente e appassionante scontro/incontro tra il canto classico e quello moderno che ha spaziato dai più famosi e apprezzati brani dalla canzone italiana a quella internazionale.

Manageritalia Veneto (www.manageritalia.it) – Associazione veneta dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, presente in regione con la sede di Mestre-Venezia e le delegazioni di Padova e Verona – associa oltre 2.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L’Associazione, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e a una dedicata agli Executive Profesisonal, fa capo a Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del terziario) la Federazione nazionale che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato. Oggi manageritalia ha in Italia oltre 42.000 manager associati.