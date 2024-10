SPHERE ENTERTAINMENT E IL DIPARTIMENTO DELLA CULTURA E DEL TURISMO DI ABU DHABI ANNUNCIANO I PIANI PER RENDERE LA CITTÀ LA PROSSIMA SEDE DELLO SPHERE

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 15 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Sphere Entertainment Co. ("Sphere Entertainment") e il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ("DCT Abu Dhabi"), l'organizzazione che guida la crescita dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi e che promuove la città come destinazione globale, hanno annunciato oggi che lavoreranno insieme per portare il secondo Sphere al mondo ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Questo mezzo di intrattenimento di nuova generazione sarà un punto di riferimento per questa capitale internazionale, elevando l'offerta di intrattenimento per i residenti e i visitatori.

"La visione di Sphere è sempre stata quella di creare una rete globale, e l'annuncio di oggi è una pietra miliare significativa verso questo obiettivo", ha dichiarato James L. Dolan, presidente esecutivo e amministratore delegato di Sphere Entertainment. "Sphere sta ridefinendo l'intrattenimento dal vivo e portare questo mezzo coinvolgente nei mercati internazionali estende la portata dell'impatto trasformativo di Sphere. Siamo orgogliosi di collaborare con DCT Abu Dhabi per sviluppare Sphere nella loro città".

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente di DCT Abu Dhabi, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare Sphere ad Abu Dhabi in collaborazione con Sphere Entertainment, offrendo ai nostri residenti e visitatori una nuova straordinaria forma di intrattenimento. Sphere Abu Dhabi integrerà perfettamente tecnologia avanzata e narrazione accattivante, creando ricordi indimenticabili per tutti coloro che lo visiteranno. Questa partnership è in linea con la nostra Strategia per il Turismo 2030, che afferma ulteriormente Abu Dhabi come un vibrante centro di cultura e innovazione. Abbracciando un intrattenimento all'avanguardia come Sphere, non solo eleviamo il nostro profilo globale, ma stabiliamo anche nuovi standard nelle esperienze immersive e nell'offerta culturale".

Dall'apertura del primo Sphere a Las Vegas, acclamato in tutto il mondo, nel settembre 2023, Sphere Entertainment ha perseguito attivamente il suo progetto di sviluppare una rete globale di sedi Sphere. Questa espansione dovrebbe fornire un potenziale di crescita significativo e generare nuovi flussi di entrate sfruttando l'esperienza, la tecnologia proprietaria e i contenuti originali di Sphere Entertainment.

Situata in una zona privilegiata di Abu Dhabi e con le dimensioni dello Sphere di Las Vegas, che ha una capacità di 20.000 posti, questa struttura promette di ridefinire l'intrattenimento nella regione. Si prevede che Sphere Abu Dhabi sarà un'attrazione importante per tutto l'anno sia per i residenti che per i visitatori di tutto il mondo, offrendo l'opportunità di vivere eventi, concerti e spettacoli come mai prima d'ora in un ambiente indimenticabile e rivoluzionario.

Sphere Entertainment e DCT Abu Dhabi hanno deciso di collaborare alla costruzione della prossima sede di Sphere ad Abu Dhabi, che nel 2023 ha accolto oltre 24 milioni di visitatori. Secondo i termini della partnership, che è soggetta alla finalizzazione di accordi definitivi, DCT Abu Dhabi pagherà a Sphere Entertainment una commissione di avvio del franchising per il diritto di costruire la sede, utilizzando i progetti, la tecnologia e la proprietà intellettuale di proprietà di Sphere Entertainment. La costruzione sarà finanziata da DCT Abu Dhabi, mentre il team di esperti di Sphere Entertainment fornirà servizi a pagamento relativi allo sviluppo, alla costruzione e alla pre-apertura del locale.

Dopo l'apertura del locale, Sphere Entertainment prevede di mantenere accordi costanti con DCT Abu Dhabi, che dovrebbero includere canoni annuali per i contenuti creativi e artistici concessi in licenza da Sphere Entertainment, come le Sphere Experiences; l'uso del marchio, dei brevetti, della tecnologia proprietaria e della proprietà intellettuale di Sphere; i servizi operativi relativi alle operazioni e alla tecnologia del locale, nonché il supporto di consulenza commerciale e strategica.

About Sphere

Sphere è un mezzo di intrattenimento di nuova generazione che sta ridefinendo il futuro dell'intrattenimento dal vivo. Un luogo in cui i migliori artisti, creatori e tecnologi creano esperienze straordinarie che portano la narrazione a un nuovo livello e trasportano il pubblico in luoghi reali e immaginari. La struttura ospita le originali Sphere Experiences, concerti e residenze dei più grandi artisti del mondo, nonché eventi aziendali e di primo piano. La prima sede di Sphere è stata inaugurata a Las Vegas nel settembre 2023 ed è un nuovo punto di riferimento di Las Vegas, alimentato da tecnologie all'avanguardia che accendono i sensi e consentono al pubblico di condividere esperienze su scala mai vista prima. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito thesphere.com.

About Sphere Entertainment Co.

Sphere Entertainment Co. è un'azienda leader nel settore dell'intrattenimento dal vivo e dei media. La società comprende Sphere, un mezzo di intrattenimento di nuova generazione alimentato da tecnologie all'avanguardia per ridefinire il futuro dell'intrattenimento. Il primo locale Sphere è stato inaugurato a Las Vegas nel settembre 2023. Inoltre, la Società comprende MSG Networks, che gestisce due reti regionali di sport e intrattenimento, MSG Network e MSG Sportsnet, nonché un prodotto di streaming diretto al consumatore e autenticato, MSG+, che offre un'ampia gamma di contenuti sportivi in diretta e altri programmi. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo sphereentertainmentco.com.

About Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi

Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) promuove la crescita sostenibile dei settori della cultura e del turismo di Abu Dhabi e delle sue industrie creative, alimentando il progresso economico e contribuendo a realizzare le più ampie ambizioni globali di Abu Dhabi.

Lavorando in partnership con le organizzazioni che definiscono la posizione dell'emirato come destinazione leader a livello internazionale, la DCT Abu Dhabi si sforza di unire l'ecosistema attorno a una visione condivisa del potenziale dell'emirato, di coordinare gli sforzi e gli investimenti, di fornire soluzioni innovative e di utilizzare gli strumenti, le politiche e i sistemi migliori per sostenere le industrie della cultura e del turismo.

La visione di DCT Abu Dhabi è definita dalla gente, dal patrimonio e dal paesaggio dell'emirato. Lavoriamo per valorizzare lo status di Abu Dhabi come luogo di autenticità, innovazione ed esperienze impareggiabili, rappresentato dalle sue tradizioni di ospitalità, dalle iniziative pionieristiche e dal pensiero creativo.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene affermazioni che costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, comprese le dichiarazioni sui piani, le strategie, le convinzioni e le aspettative di Sphere Entertainment. Si avvertono gli investitori che tali dichiarazioni previsionali non sono garanzia di prestazioni o risultati futuri e comportano rischi e incertezze, e che i risultati, gli sviluppi o gli eventi effettivi possono differire materialmente da quelli delle dichiarazioni previsionali a causa di vari fattori, tra cui la finalizzazione degli accordi definitivi con DCT Abu Dhabi e i fattori descritti nei documenti depositati da Sphere Entertainment presso la Securities and Exchange Commission, comprese le sezioni intitolate "Fattori di rischio" e "Discussione e analisi della direzione sulla condizione finanziaria e sui risultati delle operazioni" ivi contenute. Sphere Entertainment declina qualsiasi obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento.

