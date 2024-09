Spiber e la rinomata cartiera Consinee Group avviano una partnership strategica per rideﬁnire l'industria tessile di alta gamma

YAMAGATA, Giappone, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Spiber Inc., una pionieristica bio-avventura giapponese nota per la sua rivoluzionaria fibra Brewed Protein™ prodotta attraverso una tecnologia di fermentazione all'avanguardia, è orgogliosa di annunciare il proseguimento della sua partnership di successo con Consinee Group, leader mondiale nello sviluppo di filati pregiati per maglieria e tessuti di lusso.

Iniziata nel 2023, questa collaborazione pionieristica ha permesso alle due aziende di esplorare nuove possibilità combinando la fibra Brewed Protein™ di Spiber con la rinomata esperienza di Consinee nella filatura di filati di alta qualità. Questa partnership sottolinea l'impegno comune a far progredire l'industria tessile con soluzioni innovative e sostenibili su misura per i marchi più importanti del mondo.

Consinee è famosa per la sua eccezionale maestria e serve alcuni dei marchi di moda più prestigiosi a livello globale. La vasta gamma di filati dell'azienda soddisfa gli esigenti standard della moda di alta gamma. Spiber, con la sua innovativa fibra Brewed Protein™, si allinea perfettamente con la visione di Consinee di spingere i confini dell'innovazione tessile.

Insieme, le due aziende sono pronte a rivoluzionare il settore dei filati di alta gamma integrando le fibre Brewed Protein™ di Spiber nelle linee di prodotti di Consinee, a dimostrazione dell'incrollabile dedizione di entrambe alla qualità superiore.

La partnership tra Spiber e Consinee Group ha già dato risultati promettenti, con diversi filati innovativi ora disponibili per la vendita. Questi filati, composti da una percentuale di fibre Brewed Protein™ compresa tra il 30% e il 100%, sono adatti per applicazioni di maglieria.

"La collaborazione con Spiber è un'opportunità, poiché entrambe le aziende sono impegnate a fornire le migliori soluzioni per i marchi leader mondiali dell'alta moda e della sostenibilità. La fibra Brewed Protein™ è un nuovo tipo di fibra ecologicamente responsabile, che rappresenta un'innovazione nel settore tessile. La collaborazione con Spiber incarna la nostra ricerca e pratica di ecologia, intelligenza, basse emissioni di carbonio, tracciabilità e riciclabilità. Crediamo che la collaborazione tra le nostre due aziende possa portare a uno sviluppo più sano, più responsabile nei confronti dell'ambiente e più sostenibile nel campo dei filati" - Boris, CEO di Consinee Group Co.

Con la continua evoluzione dell'industria tessile, Spiber e Consinee Group si impegnano ad approfondire la loro collaborazione come partner strategici a lungo termine. Il loro obiettivo comune è quello di guidare l'industria verso un futuro più sostenibile, mantenendo i più alti standard di qualità e innovazione.

LINEA DI PRODOTTI

Filato pettinato misto cashmere Composizione: 70% Cashmere, 30% Brewed Protein™ Titolo: 2/64 N/m

Filato pettinato misto cashmere Composizione: 50% Cashmere, 50% Brewed Protein™ Titolo: 2/64 N/m

100% Brewed Protein™ filato pettinato Composizione: 100% Brewed Protein™ Titolo: 2/48 N/m

100% Brewed Protein™ filato pettinato Composizione: 100% Brewed Protein™ Titolo: 2/80 N/m

Spiber Inc.

Fondata nel settembre 2007, Spiber è una società di venture biotech con sede a Yamagata, in Giappone, dedicata alla creazione di soluzioni innovative come "Brewed Protein™", una nuova piattaforma di materiali che utilizza la tecnologia della fermentazione microbica ispirata alla diversità e alla circolarità della natura. Sito web di Spiber: https://spiber.inc/en/

Spiber è un marchio o un marchio registrato di Spiber Inc. in Giappone e in altri Paesi. Brewed Protein™ è un marchio o un marchio registrato di Spiber Inc. in Giappone e in altri Paesi.

Brewed Protein™ Fiber

La fibra Brewed Protein™, l'unica oWerta disponibile in commercio nella categoria emergente delle fibre proteiche, è un prodotto unico della rivoluzionaria piattaforma di materiali di Spiber. Prodotte attraverso un processo di fermentazione di precisione che utilizza ingredienti di origine vegetale, queste fibre innovative oWrono tessuti di lusso con una consistenza distinta, oWrendo al contempo il potenziale per ridurre in modo significativo le preoccupazioni ambientali ed etiche associate alle fibre tradizionali di origine animale come il cashmere e la seta.

GruppoConsinee

Il Gruppo Consinee è stato fondato nel 1999, nella splendida città costiera di Ningbo, in Cina. Grazie a oltre 20 anni di duro lavoro, Consinee Group ha completato una base industriale di produzione verde e avanzata, che integra tintura, filatura di filati di lana, pettinati, semi-tormentati e fantasia, nonché tessuti di alta qualità, commercio import-export, logistica digitale, produzione intelligente e piattaforma informatica. Il Gruppo Consinee, l'azienda di filatura su larga scala in Cina che utilizza completamente linee di produzione automatiche nuove e importate, è conosciuto come l'impresa campione dimostrativa dell'industria tessile e l'azienda leader del "Made in China 2025" e dell'Industria 4.0. È anche la prima "Fabbrica del futuro" della provincia di Zhejiang. Oggi il Gruppo Consinee produce e vende filati e tessuti di alta qualità su una scala annuale di 10.000 tonnellate, utilizzando principalmente fibre naturali come il cashmere, tra cui il filato 100% cashmere rappresenta più di 3.000 tonnellate, occupando il 20% della produzione totale di cashmere a livello mondiale. Consinee è il più grande esportatore di filati di cashmere in Cina.

