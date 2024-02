Spielwarenmesse: prodotti di straordinario valore innovativo ricevono il ToyAward

NUREMBERG, Germania, 1 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Un'idea di gioco creativa, un grande potenziale di successo ed un'elevata qualità di lavorazione: tutto questo si coniuga nei sei nuovi prodotti che sono stati premiati, con l'ambito ToyAward, nella seconda giornata della Spielwarenmesse. Haba ha vinto nella categoria Baby & Infant con i Basic Building Blocks – Multicolored. Il primo posto nella categoria PreSchool è andato al gioco di costruzioni Stix di OPPI, mentre Franckh-Kosmos ha vinto nel segmento SchoolKids con l'Adventure Puzzle – The Light in the Magic Forest. Nel segmento Teenager & Adults, hanno vinto i giochi in miniatura Tetris & Pac Man Arcadein a Tin di Fizz Creations. Hoppstar ha vinto nel segmento Startup con Artist. Nel segmento Substainability è stata premiata la Feber Recycle Eco House di Famosa by Giochi Preziosi.

Una giuria di 13 esperti internazionali ha selezionato i vincitori tra 524 proposte. Tutti i vincitori hanno convinto i giudici in termini di sicurezza, potenziale di successo nella vendita al dettaglio, divertimento nel gioco, originalità, lavorazione & qualità, come anche comprensibilità dell'idea del prodotto. "Il ToyAward è un importante marchio di qualità per i giocattoli, sia per i rivenditori, che per i consumatori", spiega Christian Ulrich, portavoce del Consiglio d'Amministrazione della Spielwarenmesse. Lo Special ToyAward nel padiglione 3A presenta i nuovi prodotti premiati e i candidati in un'area compatta. Tutti i vincitori in un colpo d'occhio:

Categoria Baby & Infant (0-3 anni)

Basic Building Blocks – Multicolored, Haba

I blocchi da costruzione sono l'essenza di un'idea di gioco, consolidato nel tempo, che affascina i bambini fin dalla più tenera età. Con i Basic Building Blocks – Multicolored i bambini imparano le forme geometriche di base, in modo ludico, e allenano le loro capacità motorie, la percezione sensoriale e la creatività. Inoltre i robusti blocchi da costruzione possono essere facilmente combinati con altri prodotti dell'azienda. "I blocchi da costruzione convincono per l'alta qualità ed i colori vivaci", hanno dichiarato i membri della giuria.

Categoria PreSchool (3-6 anni)

Stix, OPPI

Grazie ai giunti rotanti fatti di semisfere e tubi di silicone, il gioco di costruzioni Stix crea costruzioni inaspettate. Costruendo con varie forme e materiali, i bambini in età prescolare imparano come questi influenzano la stabilità delle loro costruzioni. Questo incoraggia le capacità analitiche dei bambini e la progettazione previdente durante la costruzione. "In particolare il mix di blocchi di legno e silicone, gli elementi di forma diversa e la combinazione di colori decente e moderna colpiscono in maniera particolare", è stato il verdetto della giuria.

Categoria SchoolKids (6-10 anni)

Adventure Puzzle – The Light in the Enchanted Forest, Franckh-Kosmos

I bambini, fino a dieci anni, possono intraprendere un viaggio emozionante con l'Adventure Puzzle – The Light in the Enchanted Forest. La storia si svolge posizionando il puzzle. Elementi point & click danno ai piccoli avventurieri vari compiti da risolvere nel loro cammino verso la salvezza della foresta. Nella loro sintesi, i membri della giuria hanno sottolineato "soprattutto l'approccio innovativo e la brillante combinazione di libro, gioco interattivo e puzzle".

Categoria Teenager & Adults (dai 10 anni in su)

Tetris & Pac Man Arcade in a Tin, Fizz Creations

L' Arcade nei giochi Tetris & Pac Man in a Tin di Fizz Creation fanno battere il cuore di tutti gli amanti dei giochi retrò. I due classici di Arcade, per giocare fuori casa, sono nascosti in una simpatica scatola di latta con un mini display ed i tipici pulsanti di controllo. "L'idea retrò è proprio di tendenza", è stato il verdetto della giuria di esperti, che è rimasta colpita anche dal buon rapporto qualità-prezzo, dalla confezione divertente e dalla lavorazione dei giochi in miniatura.

Categoria Startup

Artist, Hoppstar

La macchina fotografica istantanea Artist di Hoppstar è l'ideale per i giovani fotografi esordienti di età compresa tra i sei e i dieci anni. Scatta foto di alta qualità ed è dotata di fantastiche funzioni come la correzione automatica dell'immagine, i filtri e le cornici. La stampante integrata produce immagini in bianco e nero che i piccoli artisti possono poi colorare. "La macchina fotografica stimola non solo la motricità fine, ma soprattutto la creatività dei bambini", ha dichiarato la giuria.

Categoria Sustainability

Feber Recycle Eco House, Famosa by Giochi Preziosi

La casa gioco di Famosa by Giochi Preziosi è realizzata con il 90% di plastica riciclata ed insegna ai bambini, attraverso un gioco di ruolo, importanti concetti di sostenibilità per la vita quotidiana. Oltre alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti, i bambini imparano a coltivare piante biologiche e a generare energia verde con l'aiuto di una turbina eolica e di un pannello solare. "Il prodotto offre un approccio educativo di ampio respiro ed è realizzato in modo eccellente", ha commentato la giuria.

