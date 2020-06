AS Roma: gli ultimi 90’ di campionato per sperare nella Champions

Sfida a 4 e calcoli da alchimista per un posto nell’Europa dei “Campioni”. Giallorossi dietro Atalanta, Inter, Milan e con una quota su Planetwin365 da vera impresa (61,00)

Roma, 21 maggio 2019 – Se fosse un film, la vigilia dell’ultima di Serie A potrebbe essere riassunta nella scena di Avengers: Endgame in cui il Dottor Strange torna allarmato dal suo viaggio attraverso tutti i futuri possibili, dei quali uno solo è positivo per gli eroi protagonisti della saga.

Allo stesso modo, c’è un solo scenario futuro con la Roma a contendersi la prossima Champions League, e inizia con una vittoria contro il Parma domenica sera. Favoritissimi gli uomini di Ranieri, con l’1 a 1,28 su Planetwin365, risultato che ha già convinto il 74% degli utenti. Ma sarà anche il triplice fischio sui campi di Milano, Bergamo e Ferrara a decretare il verdetto finale.

L’allineamento che aprirebbe ai giallorossi le porte dell’Europa, infatti, poggia indissolubilmente su tre sconfitte: quelle di Atalanta, Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Sassuolo, Empoli e Spal. Le previsioni degli analisti di Planetwin365 vedono ragionevolmente lontana la Roma: ad oggi il suo arrivo entro le prime 4 posizioni della classifica vale 61,00 volte la posta, dietro Milan (2,25), Inter (1,13) e Atalanta (1,11). Tra le tre contendenti, l’unica che potrebbe rischiare i 3 punti è l’Inter, che a San Siro riceverà un Empoli pronto a giocarsi la salvezza con tutte le forze, ma quote e tifosi anche in questo caso parlano chiaro: la vittoria esterna dei toscani è in lavagna a 7,85, un esito che convince appena il 12% degli utenti, contro il 69% a favore dei nerazzurri (e l’1 a 1,36).

E vincere, per la Roma, potrebbe non bastare: nel caso in cui il Milan perda, l’Inter perda precisamente per 0-1 (risultato da 26,30 volte la posta secondo i quotisti Planetwin365) e l’Atalanta pareggi (6,50) o vinca (1,21), servirebbe comunque uno scarto di almeno 5 reti.

Secondo i calcoli statistici ci sono 81 combinazioni di classifica possibili al termine dell’ultima domenica di Serie A: la Roma è in Champions in 1 solo di questi 81 futuri.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

